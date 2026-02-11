Tanczos Barna: Incertitudinea politică a dus la creșterea dobânzilor

Viceprim-ministrul UDMR, Tanczos Barna, a transmis, la cea de-a 29-a Adunare Generală a Asociației Comunelor din România, un mesaj ferm către edili, prin care a încercat să tempereze tensiunile privind finanțarea proiectelor comunitare și dificultățile administrative resimțite la nivel local. „Noi suntem solidari cu deciziile luate în coaliție”, a spus viceprim-ministrul.

Evenimentul a fost însoțit de nemulțumiri ale primarilor, care au semnalat probleme legate de transferurile bugetare și de gestionarea resurselor destinate persoanelor cu dizabilități.

„Am făcut-o, am făcut-o și în coaliție. Pe noi nu ne vedeți niciodată ieșiți din formație. Pe noi, cei din UDMR nu ne vedeți nici în fața camerelor spunând altceva decât ceea ce s-a discutat în coaliție și dacă la o masă s-a luat o decizie, noi nu criticăm în exterior. Nu participăm la acest ping-pong care se desfășoară și acum și eu cred sincer că este extrem de nociv”, a spus viceprim-ministrul, referindu-se la schimburile de acuzații dintre PSD și PNL în declarațiile publice.

Tanczos Barna a explicat impactul incertitudinii politice asupra finanțelor publice: „Mai fac o paranteză, din acea dobândă pe care o plătim lună de lună pentru creditele pe care le contractează statul român pentru a plăti diverse lucruri din buget, cel puțin 1% este din cauza incertitudinii politice. Piața financiară, piața internațională ne taxează pentru faptul că nu suntem pe un făgaș foarte clar și foarte strict”.

Primarii au intervenit, spunând că lipsesc deciziile concrete și susținând că, dacă PSD și UDMR nu pot depăși poziția celeilalte părți din coaliție, atunci nici matematica nu mai are sens să fie invocată.

„Matematica politică din guvern tot timpul este diferită de, cum spunea cineva, aritmetica, de matematica matematică. Aici deciziile se iau altfel. Noi suntem solidari cu deciziile luate în coaliție. În anumite situații este pe influență și forță politică, în alte situații, când nu ne înțelegem, este o decizie finală al căpitanului de echipă, al premierului”, a răspuns Tanczos Barna.

Viceprim-ministrul a reafirmat susținerea pentru transferul competențelor privind persoanele cu dizabilități către Ministerul Muncii și a precizat că implementarea acestei măsuri depinde de acordul celorlalți membri ai coaliției.

„Noi în continuare susținem că aceste lucruri trebuie mutate la Ministerul Muncii, în momentul în care o să fie de acord și ceilalți”, a mai spus acesta.