Fifor îl acuză pe Bolojan că a mers la Palatul Victoria „să pună țara în cap”

Fifor îl acuză pe Bolojan că a mers la Palatul Victoria „să pună țara în cap”Ilie Bolojan, premierul României, tot mai contestat Sursă foto: gov.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl acuză, pe Facebook, pe Ilie Bolojan că a întors spatele administrației locale, deși provine chiar din rândul primarilor. Fost edil și președinte de Consiliu Județean, actualul premier ar fi ales, potrivit social-democratului, „un loc călduț de unde taie și spânzură în numele reformei”, ignorând realitățile din teritoriu.

Mihai Fifor susține că, în comunitățile din întreaga țară, primarii se confruntă cu o situație tot mai dificilă, iar o vină foarte mare o are Ilie Bolojan, premierul României.

Ilie Bolojan, pus la zid de Mihai Fifor, deputat PSD

Potrivit deputatului PSD, în teritoriul sunt tot mai puține resurse financiare, personal redus și responsabilități în creștere.

În timp ce ei caută cu disperare soluții pentru cetățeni, Ilie Bolojan vorbește despre tăieri, condiționări și, la nevoie, despre desființări”, a scris deputatul PSD pe Facebook.

Sute de primari ar fi contra actualului premier

Potrivit acestuia, nemulțumirea nu ține de culoarea politică, ci de supraviețuirea comunităților locale. Sute de primari, spune Fifor, avertizează că povara pusă pe umerii administrațiilor locale a devenit imposibil de gestionat, iar sindicatele nu exclud declanșarea unei greve generale.

Este de neînțeles cum un fost primar și fost președinte de consiliu județean poate trăda atât de ușor ce înseamnă administrația locală”, afirmă Mihai Fifor, amintind că Oradea și județul Bihor au beneficiat ani la rând de alocări consistente de la bugetul de stat, prin programe și mecanisme de echilibrare.

Deputatul PSD subliniază că fără aceste finanțări nici cele mai performante administrații nu ar fi putut funcționa, cu atât mai puțin comunele mici, unde tăierile de posturi și fonduri pot duce rapid la blocaj administrativ.

Ce taxe să colectezi într-o comună mică? Ce să dezvolți cu ele?”, întreabă retoric Fifor.

Mihai Fifor, deputat PSD

Mihai Fifor, deputat PSD, îl atacă pe Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook

Grevă de avertisment și mesaj ferm pentru Guvern

În contextul grevei de avertisment anunțate pentru marți, la care ar urma să participe aproximativ 1.500 de primării, mesajul transmis Guvernului este să nu mai transfere întreaga povară în teritoriu și să nu trateze existența comunităților locale ca pe un simplu exercițiu contabil.

Fifor mai arată că premierul vorbește despre reorganizarea administrativ-teritorială ca despre un obiectiv îndepărtat, deși pentru multe comunități „zidul este acum”. În opinia sa, o astfel de reformă reală nu a fost începută pentru că ar presupune decizii curajoase, nu doar tăieri de venituri și creșteri de taxe.

Bolojan nu a venit la Palatul Victoria să facă reformă, ci să pună țara în cap”, conchide deputatul PSD.

