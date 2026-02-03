Mihai Fifor, atac la Bolojan: Un stat slab social este un stat vulnerabil strategic

Deputatul PSD, Mihai Fifor, a criticat politicile de austeritate promovate de guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând că acestea afectează coeziunea socială și stabilitatea internă a României. El a prezentat pachetul de solidaritate propus de PSD ca o măsură de sprijin pentru pensionari, familii și categoriile vulnerabile. „ Un stat slab social este un stat vulnerabil strategic. Ilie Bolojan este fie prea obtuz ca să înțeleagă acest lucru, fie îl face deliberat – iar ambele variante sunt la fel de grave” , a scris acesta pe Facebook.

Deputatul PSD Mihai Fifor a precizat că un stat slab social devine vulnerabil strategic și a arătat că politicile de austeritate promovate de guvern fragilizează coeziunea socială, încrederea în instituții și capacitatea statului de a-și menține reziliența internă într-un context regional și internațional instabil.

Fifor a afirmat că nu se poate vorbi despre un stat puternic dacă sunt loviți pensionarii, familiile cu venituri mici, copiii, educația și serviciile publice esențiale. El a adăugat că subminarea coeziunii sociale și creșterea nesiguranței economice face ca statul să devină inevitabil fragil.

În postarea de pe Facebook, Mihai Fifor a subliniat că austeritatea nu este reformă, explicând că austeritatea oarbă reprezintă dezarmare socială. Acesta a menționat că un stat dezarmat social este vulnerabil economic, politic, instituțional și strategic, iar România nu își poate permite experimente contabile pe spinarea cetățenilor.

Fifor a explicat pachetul de solidaritate propus de PSD. El a indicat că protejarea pensionarilor, sprijinul pentru familii, copii și categoriile vulnerabile contribuie la stabilitatea internă a statului. „Cruciada austerității dusă de guvernul Bolojan pornește de la o premisă falsă: că statul se întărește atunci când taie”, a scris acesta în postarea sa.

Deputatul PSD a afirmat că un stat care își umilește pensionarii, își îngheață sprijinul pentru categoriile vulnerabile și își abandonează rolul de protecție socială nu poate fi considerat modern și este un stat slab. El a subliniat că slăbiciunea internă reprezintă cea mai mare vulnerabilitate strategică a unei țări.

Fifor a precizat că PSD a ales responsabilitatea și a arătat că solidaritatea nu este opusul stabilității, ci condiția acesteia. El a adăugat că România are nevoie de un stat puternic pentru cetățeni, nu puternic împotriva lor.