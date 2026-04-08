Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană

Ministerul Justiției a actualizat recent valorile normelor de hrană din penitenciare, măsură ce va determina cheltuieli mai mari pentru întreținerea persoanelor private de libertate. Decizia vine într-un context economic dificil, în care majoritatea românilor se confruntă cu dificultăți financiare crescute, iar presiunea asupra bugetul de stat este uriașă.

Noile reglementări stabilesc sumele zilnice alocate pentru fiecare deținut, diferențiate în funcție de categorie și de necesități speciale. Astfel, pentru un adult în detenție, valoarea maximă a hranei ajunge la 8,82 lei pe zi, în timp ce pentru minori și tineri plafonul urcă până la 11,40 lei pe zi.

Aceste alocații includ și sume suplimentare destinate deținuților care desfășoară muncă sau care au nevoi medicale speciale. Comparativ cu nivelurile medii din 2023, de aproximativ 6 lei pe zi, majorările pot ajunge până la 40% pentru adulți și chiar mai mult în cazul anumitor situații speciale.

Pentru zilele de sărbătoare, normele prevăd alocații distincte. În perioada Paștelui, prima și a doua zi de sărbătoare, bugetul maxim pentru hrana unui deținut ajunge la 9,59 lei pe zi, iar pentru ziua de Crăciun, plafonul este stabilit la 6,38 lei pe zi.

Sumele reprezintă limitele maxime stabilite de stat, sunt calculate fără TVA și se aplică la nivelul întregului sistem penitenciar.

Modificarea normelor de hrană reflectă creșterea prețurilor la alimente și nevoia de a ajusta bugetul penitenciar pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului. Implementarea noilor plafoane este responsabilitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate, care trebuie să garanteze respectarea acestor standarde în toate instituțiile de detenție din țară.

În 2014, în penitenciarele românești erau închiși aproape 32.000 de deținuți, iar în decurs de zece ani populația închisă a scăzut cu aproximativ o treime. În 2023, în penitenciarele din România erau închiși 23.555 de deținuți, femeile reprezentând doar 4,45% din total.

În perioada respectivă, fostul ministru Alina Gorghiu declara că rataa recidivei a înregistrase o scădere semnificativă față de anii anteriori: de la 45,78% în 2012, aceasta a ajuns în martie 2023 la 36,75%.