Cât plătește statul pentru masa de Paște a unui deținut. Ministerul Justiției a actualizat valorile normelor de hrană

Închisoare. Sursa foto: dreamstime.com
Ministerul Justiției a actualizat recent valorile normelor de hrană din penitenciare, măsură ce va determina cheltuieli mai mari pentru întreținerea persoanelor private de libertate. Decizia vine într-un context economic dificil, în care majoritatea românilor se confruntă cu dificultăți financiare crescute, iar presiunea asupra bugetul de stat este uriașă.

Statul va aloca mai mulți bani pentru deținuți

Noile reglementări stabilesc sumele zilnice alocate pentru fiecare deținut, diferențiate în funcție de categorie și de necesități speciale. Astfel, pentru un adult în detenție, valoarea maximă a hranei ajunge la 8,82 lei pe zi, în timp ce pentru minori și tineri plafonul urcă până la 11,40 lei pe zi.

Aceste alocații includ și sume suplimentare destinate deținuților care desfășoară muncă sau care au nevoi medicale speciale. Comparativ cu nivelurile medii din 2023, de aproximativ 6 lei pe zi, majorările pot ajunge până la 40% pentru adulți și chiar mai mult în cazul anumitor situații speciale.

sursa foto: dreamstime.com

Masa de Paști costă în jur de 9,50 pentru un deținut

Pentru zilele de sărbătoare, normele prevăd alocații distincte. În perioada Paștelui, prima și a doua zi de sărbătoare, bugetul maxim pentru hrana unui deținut ajunge la 9,59 lei pe zi, iar pentru ziua de Crăciun, plafonul este stabilit la 6,38 lei pe zi.

Xi Jinping a sancționat disciplinar aproape un milion de membri și funcționari ai Chinei
Mai mulți pensionari din țară au renunțat la produsele tradiționale de Paște din cauza prețurilor ridicate
Sumele reprezintă limitele maxime stabilite de stat, sunt calculate fără TVA și se aplică la nivelul întregului sistem penitenciar.

Modificarea normelor de hrană reflectă creșterea prețurilor la alimente și nevoia de a ajusta bugetul penitenciar pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a sistemului. Implementarea noilor plafoane este responsabilitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate, care trebuie să garanteze respectarea acestor standarde în toate instituțiile de detenție din țară.

Câți deținuți se află în penitenciarele din România

În 2014, în penitenciarele românești erau închiși aproape 32.000 de deținuți, iar în decurs de zece ani populația închisă a scăzut cu aproximativ o treime. În 2023, în penitenciarele din România erau închiși 23.555 de deținuți, femeile reprezentând doar 4,45% din total.

În perioada respectivă, fostul ministru Alina Gorghiu declara că rataa recidivei a înregistrase o scădere semnificativă față de anii anteriori: de la 45,78% în 2012, aceasta a ajuns în martie 2023 la 36,75%.

23:48 - Evenimentul Istoric Nr. 97 aduce în atenție valoarea extraodinară a liderilor pașoptiștilor
23:39 - Planul pregătit de Guvernul României în procesul pierdut cu Pfizer
23:30 - Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
23:19 - Hezbollah promite răzbunare după atacurile Israelului în Liban, în urma cărora ar fi murit 254 de persoane
23:10 - Soția lui Răzvan Lucescu, despre pierderea socrului ei: Este un moment de adâncă durere și tristețe
23:02 - Decizia luată de CNA în cazul Realitatea Plus, prin ochii premierului Bolojan

Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”
Georgică Severin, membru CNA, despre suspendarea conturilor de pe rețelele sociale. Cine ia decizia finală
Un membru al CNA, detalii din ședința care a vizat Realitatea Plus. „Unde e lege, nu e tocmeală”
