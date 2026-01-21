Cât costă să angajezi un deținut pentru munca în gospodărie. Masa și paza, asigurate de penitenciar

Persoanele fizice, firmele sau instituțiile publice care au nevoie de diverse lucrări gospodărești pot apela la ajutorul deținuților de la Penitenciarul Mioveni. Aceștia pot fi angajați pentru activități precum spartul lemnelor, săpatul manual, curățarea pomilor, întreținerea terenurilor, șanțurilor și canalelor, dar și alte sarcini necesare în gospodării și curți.

Costul pentru o oră de muncă efectuată de un deținut este 27 de lei.

„Aproximativ 27 de lei pe oră = atât costă o oră de muncă atunci când ai nevoie de ajutor prin gospodărie. Pe lângă contractele mari, încheiate pe perioade lungi de timp, ne-am hotărât să ne axăm și pe lucrări punctuale, pentru persoane fizice sau juridice, pe durate scurte. Aveți de spart lemne, de săpat manual, de curățat pomii sau alte activități gospodărești? Putem oferi o mână de ajutor. Curățăm terenuri, șanțuri, canale și realizăm orice alte lucrări necesare, în condiții avantajoase”, se arată pe pagina de Facebook a Penitenciarului Mioveni.

Potrivit reprezentanților penitenciarului, hrana și supravegherea deținuților sunt asigurate gratuit.

Beneficiarii serviciilor încheie un contract simplu de prestări servicii, iar transportul persoanelor private de libertate către și de la locul de muncă poate fi asigurat de penitenciar, contra unui tarif de aproximativ 2 lei pe kilometru.

„Noi asigurăm hrana persoanelor private de libertate = gratuit. Noi asigurăm paza și supravegherea = gratuit. Se încheie un simplu contract de prestări servicii. Indiferent de locație, transportul persoanelor private de libertate la și de la locul de muncă poate fi asigurat de noi, la un cost aproximativ de 2 lei/km”, mai arată sursa.

Pe lângă lucrările gospodărești, deținuții pot lua parte la activitățile agricole și la diferite proiecte în atelierul de tâmplărie.

„Dacă aveți material lemnos, putem realiza foișoare, șifoniere, scaune sau alte obiecte din lemn. Dacă nu aveți materialul, îl putem achiziționa noi, contracost. Valoarea lucrării este determinată de timpul de muncă, raportat tot la suma de aproximativ 27 de lei pe oră. Cu alte cuvinte, dacă realizăm un foișor, cu materialele beneficiarului, iar manopera presupune 10 ore de muncă, costul este de 270 de lei”, se mai arată în postare.

Veniturile obținute din munca deținuților în regim de prestări servicii au depășit 5,4 milioane de lei în perioada ianuarie – noiembrie 2025. De asemenea, activitățile agricole și cele desfășurate în atelierul de tâmplărie au adus suplimentar aproape 700.000 de lei.