Cât costă să angajezi un deținut pentru munca în gospodărie. Oferta unui penitenciar

Penitenciarul Mioveni își promovează serviciile de muncă cu deținuți, oferind companiilor interesate forță de muncă la un tarif de aproximativ 27 de lei pe oră, inclusiv transport, hrană și supraveghere, potrivit unui anunț de pe Facebook al Penitenciarului.

Printre activitățile disponibile se numără spartul lemnelor, săpatul manual, curățarea pomilor, lucrări gospodărești, curățarea terenurilor, șanțurilor și canalelor sau alte munci necesare în gospodării și curți. Penitenciarul precizează că hrana, paza și supravegherea deținuților sunt asigurate gratuit, iar beneficiarii trebuie doar să încheie un contract simplu de prestări servicii. Transportul la și de la locul de muncă poate fi asigurat de unitate, la un cost de aproximativ 2 lei pe kilometru.

Reprezentanții Penitenciarului Mioveni au declarat că, de la începutul anului și până la finalul lunii noiembrie, veniturile obținute din munca deținuților în regim de prestări servicii au ajuns la 5.495.536,65 lei. Aceste date reflectă activitatea continuă a unității în oferirea de forță de muncă pentru persoane fizice, firme și instituții.

Pe lângă lucrările gospodărești, penitenciarul desfășoară activități agricole și lucrează într-un atelier de tâmplărie, unde se pot realiza foișoare, șifoniere, scaune și alte obiecte din lemn. Dacă beneficiarul pune la dispoziție materialul lemnos, costul lucrării se calculează exclusiv după timpul de muncă, la un tarif de aproximativ 27 de lei pe oră.

În acest an, veniturile obținute din aceste activități au fost de 695.940,67 lei. Dacă materialul nu este asigurat de beneficiar, poate să îl furnizeze contra cost, iar calculul pentru un foișor de 10 ore arată o manoperă de 270 de lei.

Pe data de 15 decembrie, penitenciarul a primit vizita elevilor de la Liceul Teoretic Costești și s-a deplasat la Colegiul „Maria Teiuleanu” pentru activități de prevenire a delincvenței juvenile. De asemenea, împreună cu un grup de persoane private de libertate și cu părintele capelan, au dus colindul la Fosta Închisoare din Pitești.

Ziua s-a încheiat cu repetiția noului cor al unității, format exclusiv din cadre, în bisericuța penitenciarului. Conducerea unității a subliniat că luna a fost plină de activități și evenimente, iar mesajul de pe 15 decembrie a fost unul despre muncă și implicare.