„Regele Evadării” scapă din închisoare pentru a patra oară în 16 ani

„Regele Evadării" scapă din închisoare pentru a patra oară în 16 ani
Un deținut albanez, poreclit „Regele Evadării”, și-a confirmat reputația după ce a reușit să scape din închisoare pentru a patra oară în decurs de 16 ani, informează odditycentral.com.

Evadare spectaculoasă la Milano: un deținut albanez scapă dintr-o închisoare de maximă securitate

Toma Taulant, un bărbat de 41 de ani originar din Albania, a reușit recent să evadeze din închisoarea de maximă securitate Opera din Milano, într-un mod care pare desprins dintr-un film de acțiune hollywoodian.

Potrivit informațiilor, Taulant a furat un dosar din atelierul penitenciarului fără a fi observat și l-a folosit pentru a tăia gratiile celulei sale. A coborât apoi în curtea închisorii folosind o frânghie improvizată din cearșafuri legate între ele.

Deținutul, care era condamnat să rămână în spatele gratiilor până în 2048, a traversat curtea penitenciarului și a escaladat zidul exterior fără a fi prins. Surse apropiate anchetei susțin că mișcările sale au fost surprinse de camerele de supraveghere, însă alarma nu a fost declanșată. Experții consideră că acest lucru ar putea fi legat de momentul evadării, care a coincis cu schimbarea gărzilor.

Deși gestul său a șocat publicul prin îndrăzneala sa, ceea ce a atras cu adevărat atenția autorităților și a presei a fost reputația lui Taulant ca un adevărat expert în evadări din închisoare.

„Regele Evadării” nu s-a bucurat prea mult de libertate

Aceasta marchează a patra evadare a sa, prima fiind înregistrată în 2009, dintr-o închisoare din Terni. Au urmat alte două, una în 2013 dintr-o închisoare din Parma și o altă reușită în 2023, într-o închisoare belgiană, unde a folosit o „piramidă umană” formată din deținuți pentru a escalada zidurile.

Cunoscut drept „Regele Evadării”, Taulant, în vârstă de 41 de ani, nu a rămas liber pentru mult timp, însă abilitatea sa de a scăpa din închisoare în mod repetat a captat atenția și imaginația publicului.

Cea mai recentă evadare a stârnit din nou controverse legate de condițiile din penitenciarele italiene, unde supraaglomerarea și lipsa personalului de pază reprezintă probleme persistente.

De-a lungul timpului, au existat și alți deținuți care au reușit să evadeze prin metode ingenioase, ascunzându-se în bagaje sau deghizându-se în vizitatori.

Un tânăr de 20 de ani a evadat din închisoare ascunzându-se în bagajele unui deținut eliberat

Un tânăr de 20 de ani a reușit să evadeze recent dintr-o închisoare de maximă securitate din Lyon, Franța, într-un mod care a stârnit șoc și uimire la nivel național. Elyazid A., aflat în custodia penitenciarului Lyon-Corbas pentru mai multe infracțiuni legate de crima organizată, a profitat de eliberarea unui coleg deținut, ascunzându-se printre bagajele acestuia pentru a părăsi unitatea fără a fi observat.

Incidentul, produs vinerea trecută, a atras atenția publicului și a mass-mediei pe tot parcursul weekendului, ridicând întrebări serioase privind securitatea închisorilor și problema supraaglomerării.

Conform surselor interne citate de presa franceză, evadarea s-a desfășurat rapid și cu o eficiență neașteptată: colegul eliberat l-a transportat pe Elyazid până la poarta principală, unde îl aștepta o mașină, iar abia după 24 de ore gardienii au realizat că deținutul lipsea.

