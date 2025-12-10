Doi români, prinși în timp ce încercau să transporte ilegal 50 de migranți în Marea Britanie

Doi cetățeni români au fost condamnați în Marea Britanie, după ce autoritățile au descoperit că aceștia au fost implicați într-un caz de trafic de migranți în portul Dover. Marius Băjenaru, 44 de ani, și Sorin Costinel Ivan, 46 de ani, au fost arestați în septembrie, în timpul unei operațiuni desfășurate de National Crime Agency (NCA), arată Știripesurse.

În urma operațiunii desfășurate de autoritățile britanice, aproape 50 de persoane au fost descoperite ascunse în vehiculele celor doi români, toate încercând să intre ilegal în Regatul Unit. Situația a fost considerată extrem de gravă, având în vedere condițiile periculoase în care migranții erau transportați, fără aer, spațiu adecvat sau posibilitatea de a se mișca, ceea ce le punea viața în pericol.

Anchetatorii au arătat că Marius Băjenaru transporta 17 migranți ascunși în spatele unui microbuz. În același vehicul se afla și o geantă cu 5.330 de dolari cash, semn că transportul ilegal avea și scop financiar.

Sorin Costinel Ivan avea în remorca TIR-ului 32 de persoane, într-un spațiu strâmt și periculos, alături de mai multe pachete cu bani, potrivit anchetatorilor britanici. În total, cei doi dețineau peste 17.000 de dolari în numerar, bani care ar fi provenit, cel mai probabil, din activități ilegale legate de trafic.

În fața anchetatorilor, Băjenaru a recunoscut că a preluat migranții de pe un spațiu de parcare de pe autostrada A20, în apropiere de Ashford, și că urma să primească aproximativ 266 de dolari pentru fiecare persoană transportată.

Cei doi au fost judecați pe 25 noiembrie la Crown Court din Canterbury. Sorin Costinel Ivan a fost condamnat la trei ani și patru luni de închisoare, iar Marius Băjenaru la doi ani și opt luni.

John Turner, anchetator principal NCA, vorbit despre a modul în care operează grupările de crimă organizată, subliniind pericolele și riscurile asociate traficului de migranți.

„Bandele de traficanți le prezintă șoferilor astfel de transporturi ca pe o modalitate ușoară de a face bani, cu risc minim. Dar acest caz arată foarte clar că nu este așa. Aceste grupări nu au absolut nicio considerație pentru siguranța persoanelor transportate. Oamenii sunt tratați ca niște bunuri”, a arătat el.

Cei doi români își vor ispăși pedepsele în penitenciare britanice, în timp ce ancheta asupra rețelelor implicate în traficul de migranți continuă.