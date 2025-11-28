Români exploatați într-o spălătorie din Londra. Erau obligați să muncească în condiții inumane

Un bărbat a fost condamnat la opt ani și șase luni de închisoare pentru exploatarea mai multor români într-o spălătorie auto din Londra, într-un caz catalogat de autorități drept „sclavie modernă în formă pură”. Hewa Margai, 45 de ani, a primit sentința joi, la Kingston Crown Court, după ce juriul l-a găsit vinovat de opt capete de acuzare legate de menținerea unor persoane în stare de sclavie sau servitute, potrivit Sky News. Victimele erau aduse cu promisiuni false și obligate să lucreze în condiții dure, fără posibilitatea de a-și părăsi locul de muncă.

Victimele – printre care și un băiat de 15 ani – au fost aduse în Marea Britanie în noiembrie și decembrie 2020, cu promisiunea unei locuințe, a hranei, a unui salariu corect și a unui loc de muncă legitim.

În realitate, imediat după sosire, au fost obligați să lucreze la spălătoria auto din Mitcham, administrată de Margai.

Românii erau cazați într-o baracă insalubră, umedă și friguroasă, amplasată chiar pe proprietatea afacerii. În perioada restricțiilor COVID, nu aveau voie să părăsească incinta, iar Margai le-a confiscat actele de identitate, menținându-i practic în captivitate.

Autoritățile britanice au declarat că muncitorii au folosit Google Translate pentru a le explica situația polițiștilor, după intervenția forțelor de ordine din 1 februarie 2021. Condițiile în care au fost găsiți au fost descrise de judecător drept „sordide”.

O victimă a ajuns în spital în stare gravă. Una dintre femeile salvate a necesitat mai multe intervenții chirurgicale din cauza unei infecții severe, pe care medicii au atribuit-o neglijenței și condițiilor extrem de precare în care fusese obligată să trăiască.

Judecătorul Mark Milliken-Smith KC a subliniat în sala de judecată că Margai „a pus profitul înaintea oricărei forme de umanitate” și că, prin confiscarea documentelor, „a lipsit victimele de orice libertate reală”.

Detectivul-șef Mike Stubbins a lăudat curajul victimelor, afirmând că acestea „au contribuit decisiv la condamnarea exploatatorului”, cooperând cu anchetatorii chiar în condiții traumatizante. După finalizarea procedurilor, poliția britanică i-a sprijinit pe cei opt români să se întoarcă în România, unde au fost reuniți cu familiile.

Autoritățile consideră cazul drept unul dintre cele mai grave dosare de exploatare a muncii din ultimii ani în Londra.