Autorizația ETA pentru călătoriile în Marea Britanie. Cum se obține, costuri și interdicții

Ambasada Marii Britanii la București a anunțat oficial că, din februarie 2026, toți cetățenii care nu au nevoie de viză, inclusiv românii, vor fi obligați să obțină autorizația electronică de călătorie (ETA) pentru a vizita sau tranzita Regatul Unit. Documentul costă 16 lire, se solicită online și este valabil doi ani, însă nu garantează automat accesul pe teritoriul britanic.

Odată aprobată, autorizația este valabilă doi ani și poate fi folosită pentru orice număr de călătorii în acest interval sau până la expirarea pașaportului – ce vine mai repede. Autoritățile avertizează că alte site-uri percep taxe suplimentare și pot imita pagina oficială. Singura sursă validă este GOV.UK/eta.

„Recomandăm tuturor celor care planifică o călătorie în UK să aplice din timp, verificând informaţiile oficiale de pe site-ul GOV.UK/eta, astfel încât să fie siguri că întrunesc toate condiţiile necesare înainte de plecare”, transmit reprezentanții Ambasadei.

Majoritatea vizitatorilor din Europa, SUA, Canada, Australia și alte zeci de state vor avea nevoie de ETA dacă nu dețin viză.

În practică, aproape toți românii care vizitează sau tranzitează UK începând cu februarie 2026 vor avea nevoie de această autorizație.

ETA este necesară pentru fiecare persoană care călătorește, inclusiv bebeluși și copii.

Există însă categorii clar exceptate. Nu trebuie să obții ETA dacă:

-ai pașaport britanic sau irlandez

-ai viză britanică valabilă

-ai drept de rezidență, muncă sau studii în UK (inclusiv settled / pre-settled status)

-tranzitezi un aeroport britanic fără a trece prin controlul de frontieră

-călătorești cu un British Overseas Territories Citizen Passport

-ai un British National (Overseas) Passport

-locuiești în Irlanda și intri în UK din Irlanda, Guernsey, Jersey sau Insula Man

-ești copil pe formularul special pentru excursiile școlare Franța–UK

-ești exceptat de la controlul de imigrare

Dacă ai și cetățenie britanică sau irlandeză, nu poți aplica pentru ETA. Trebuie să călătorești cu pașaportul britanic/irlandez sau cu un pașaport care conține certificatul de eligibilitate.

O excepție importantă îi vizează pe românii care locuiesc în Irlanda. Persoanele care provin dintr-o țară ce ar avea în mod normal nevoie de ETA, dar intră în Regatul Unit plecând din Irlanda, Guernsey, Jersey sau Isle of Man, nu trebuie să obțină această autorizație. Regula nu se aplică însă celor care provin din state pentru care accesul în Marea Britanie necesită viză: în aceste cazuri, solicitarea vizei rămâne obligatorie înainte de călătorie.

Dacă ai peste 16 ani, trebuie să prezinți unu dintre următoarele documente emise de Guvernul irlandez:

-permis auto irlandez

-permis provizoriu

-card medical / GP visit card

-card EHIC

-Irish Residence Permit

-Permanent Residence Certificate

-National Age Card

-legitimație diplomatică

Documentele trebuie să fie originale și valabile. Minorii sub 16 ani nu trebuie să prezinte dovada rezidenței.

Cu o autorizație ETA poți:

-să călătorești în UK până la 6 luni pentru turism, vizite, afaceri sau studii scurte;

-să stai până la 3 luni pe baza concesiunii pentru Creative Worker Visa;

-să intri pentru un permitted paid engagement (activități profesionale scurte și limitate);

-să tranzitezi un aeroport britanic chiar și trecând prin controlul de frontieră, dacă este necesar.

Autorizația ETA nu permite:

-ședere mai lungă de 6 luni;

-muncă plătită sau neplătită în UK, cu excepții limitate (PPE sau Creative Worker concession);

-acces la beneficii sociale;

-stabilirea în UK prin vizite succesive;

-căsătoria sau înregistrarea unei uniuni civile (în acest caz este necesară o Marriage Visitor Visa).