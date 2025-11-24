Schimbări pentru românii care merg în Marea Britanie: Act suplimentar cerut din 2026

Începând cu 25 februarie 2026, cetățenii români și vizitatorii din alte 84 de state care în prezent nu au nevoie de viză vor putea intra în Marea Britanie doar dacă au obținut în prealabil o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA).

Anunțul a fost făcut de Ambasada Regatului Unit la București și reprezintă o etapă majoră în procesul de digitalizare a sistemului britanic de imigrație. Aplicarea pentru ETA va fi obligatorie pentru toți vizitatorii, atât pentru turiști, cât și pentru persoanele care tranzitează teritoriul britanic, iar autoritățile promit o verificare mai rapidă, dar și măsuri suplimentare de securitate la frontieră.

Potrivit Ambasadei Marii Britanii, implementarea ETA reprezintă o schimbare structurală a modului în care Regatul Unit gestionează intrările pe teritoriul său, iar toate persoanele care intenționează să călătorească vor trebui să fie autorizate digital. Autoritățile subliniază că această trecere la verificări prealabile are rolul de a consolida securitatea națională, întrucât persoanele care ar putea reprezenta riscuri sunt identificate înainte de a ajunge în punctele de trecere a frontierei.

În comunicatul oficial, ambasada precizează că Autorizația Electronică de Călătorie va deveni un element indispensabil începând din februarie 2026 și că transportatorii aerieni, maritimi sau rutieri vor verifica existența ETA înainte de îmbarcare. Conform informațiilor transmise, măsura este necesară pentru a permite autorităților să gestioneze fluxurile de călători într-un mod eficient, predictibil și în concordanță cu tendința globală de digitalizare a frontierelor.

Marea Britanie implementează treptat sistemul ETA încă din octombrie 2023. Potrivit ambasadei, rezultatele sunt deja semnificative. În comunicatul oficial se arată: „De la lansarea ETA în octombrie 2023, peste 13,3 milioane de vizitatori au aplicat cu succes și au beneficiat de o călătorie mai rapidă și mai fluidă. ETA este acum o parte fundamentală a călătoriilor, inclusiv pentru vizitatorii care au zboruri de conexiune și trec prin controlul pașapoartelor britanice.”

Experiența acumulată de autoritățile britanice în acești trei ani a demonstrat că sistemul este capabil să proceseze volume mari de aplicări, iar procesul de autorizare durează, în cele mai multe cazuri, doar câteva minute. Totuși, ambasada recomandă un interval de trei zile lucrătoare pentru situațiile în care este necesară o verificare suplimentară.

Ministrul pentru Migrație și Cetățenie, Mike Tapp, a transmis un mesaj clar cu privire la rolul sistemului ETA, subliniind atât impactul asupra siguranței, cât și asupra experienței de călătorie:

„ETA ne oferă o putere mai mare de a opri persoanele care reprezintă o amenințare să ajungă în țară și ne oferă o imagine mai completă asupra imigrației. ETA este, de asemenea, mai bună pentru călători. Digitalizarea sistemului de imigrație asigură că milioanele de oameni pe care îi primim în Marea Britanie în fiecare an se bucură de o experiență de călătorie mai fluidă.”

Oficialul britanic subliniază că acest sistem nu doar crește controlul asupra frontierelor, ci și reduce timpul petrecut în procedurile de verificare, ceea ce ar trebui să facă fluxurile de intrare mult mai eficiente.

ETA este, în esență, o autorizație electronică emisă înainte de călătorie. Procedura este complet digitală și se realizează prin aplicația oficială UK ETA. Sistemul este conceput astfel încât aplicarea să fie accesibilă, rapidă și ieftină. Costul este de 16 lire sterline, iar autorizația acoperă mai multe intrări în Regatul Unit pe o durată determinată.

Ambasada precizează clar în comunicat: „Aplicarea pentru ETA este rapidă și simplă prin aplicația oficială UK ETA, iar costul este competitiv, de 16 lire sterline. Deși majoritatea persoanelor primesc decizia automat în câteva minute, se recomandă să se aloce trei zile lucrătoare pentru cazurile rare care necesită o verificare suplimentară.”

Această flexibilitate este menită să ofere predictibilitate cetățenilor care intenționează să călătorească, astfel încât să evite situațiile în care permisiunea este primită prea târziu, înaintea unei curse aeriene.

Ambasada Marii Britanii subliniază că introducerea ETA a urmat aceeași logică precum programele similare din Statele Unite sau Canada. În comunicat se arată: „În timp ce ETA era implementată, nu a fost aplicată strict, pentru a oferi vizitatorilor timp suficient să se adapteze la noua cerință. Aceeași abordare au avut-o și alte țări, precum Statele Unite și Canada, pentru schemele lor de călătorie.”

Această perioadă de „acomodare” a permis atât transportatorilor, cât și turiștilor să se obișnuiască gradual cu procedurile. Din 25 februarie 2026 însă, conform datelor oficiale, regula devine obligatorie pentru toți vizitatorii veniți din state care anterior beneficiau de intrare fără viză, inclusiv România.

Comunicarea ambasadei evidențiază o clarificare esențială: cetățenii britanici și cei irlandezi, inclusiv persoanele cu dublă cetățenie, sunt scutiți de la obligativitatea ETA. Pentru a evita situațiile neplăcute, autoritățile le recomandă celor cu dublă cetățenie să verifice validitatea pașaportului britanic.

Ambasada transmite explicit: „Cetățenii britanici și irlandezi, inclusiv cei cu dublă cetățenie, sunt scutiți de necesitatea ETA. Guvernul britanic recomandă insistent cetățenilor britanici cu dublă cetățenie să se asigure că au un pașaport britanic valid sau un Certificat de Îndreptățire, pentru a evita probleme precum refuzul îmbarcării în călătoria spre Marea Britanie începând cu 25 februarie 2026.”

Aceste precizări sunt importante deoarece numeroși cetățeni români care locuiesc în Regatul Unit dețin dublă cetățenie și se pot confrunta cu situații în care transportatorii refuză îmbarcarea dacă nu pot demonstra statutul lor special.

Prin introducerea ETA, autoritățile britanice urmăresc să determine automat cine poate sau nu poate să intre pe teritoriul țării. Aplicanții sunt verificați înainte de a ajunge în Regatul Unit, ceea ce reduce riscul ca persoane potențial periculoase să călătorească.

Oficialii precizează că ETA este parte a unei strategii mai ample de modernizare a sistemului de imigrație. Toate intrările vor fi administrate digital, fie prin ETA, fie prin sistemul britanic de eVisa. Această centralizare va permite autorităților să identifice mult mai rapid călătorii care prezintă risc, dar și să eficientizeze prelucrarea datelor.

Pentru români, schimbarea este importantă. În prezent, cetățenii români pot călători în Marea Britanie doar în baza pașaportului, fără alte autorizații, însă din 25 februarie 2026 intrarea nu va mai fi posibilă fără ETA.

Aplicarea trebuie făcută înainte de călătorie, iar verificarea va fi obligatorie la punctele de îmbarcare. În lipsa acestei autorizații, accesul pe teritoriul britanic nu va fi permis.