Marea Britanie plănuiește să obțină 500 de milioane de lire sterline din cumpărăturile de pe siteuri chinezești

Marea Britanie intenționează să obțină încasări suplimentare de aproximativ 500 de milioane de lire sterline anual, după ce ministra de Finanțe, Rachel Reeves, a anunțat că vrea să elimine scutirea de taxe vamale pentru bunurile importate cu valoare sub 135 de lire, potrivit Reuters.

Decizia survine după solicitările unor mari retaileri locali, precum lanțul de îmbrăcăminte Next și grupul Associated British Foods, proprietarul Primark. Companiile au reclamat că magazinelor online din afara țării le este permis să vândă produse similare fără plata taxelor vamale, ceea ce creează un avantaj competitiv.

În prezent, marile companii plătesc taxe vamale pentru bunurile importate în loturi, în timp ce persoanele fizice care achiziționează produse similare direct de la comercianți online din străinătate, inclusiv din China, sunt scutite dacă valoarea produsului este sub un anumit prag.

Ministra de Finanțe, Rachel Reeves, a afirmat că măsura va permite magazinelor locale să concureze în condiții corecte cu vânzătorii din afara Marii Britanii, sprijinind astfel creșterea economică și locurile de muncă din țară.

Ministerul a anunțat că eliminarea scutirii va fi inclusă în bugetul din 26 noiembrie, iar autoritățile vor lansa o consultare privind noile proceduri vamale. Oficialii au precizat că impactul asupra prețurilor de consum va fi „modest”.

Măsura urmează linii similare cu deciziile președintelui american Donald Trump, care a eliminat în august scutirea pentru importurile sub 800 de dolari, și cu planurile Uniunii Europene care pregătește acțiuni similare pentru bunurile cu valoare sub 150 de euro.

George Weston, directorul general al ABF, a salutat decizia, susținând că aceasta elimină o breșă care a pus în dificultate afacerile britanice, a afectat centrele comerciale locale și a permis încălcarea normelor de siguranță din țară.