Cheltuielile românilor care stau la bloc cresc odată cu noile măsuri aplicate din noiembrie 2025

Românii care stau la bloc se așteaptă la cheltuieli mai mari în această iarnă. Din noiembrie 2025 sunt aplicate două măsuri care influențează semnificativ costurile lunare: taxa de cogenerare, care a fost crescută, potrivit Asociației Energia Inteligentă, iar TVA-ul pentru energia termică a fost majorat.

Taxa de cogenerare, inclusă pe facturile de energie electrică și termică, a fost majorată cu 62%, de la 0,0084 la 0,0136 lei/kWh. Asociația Energia Inteligentă avertizează că această creștere va influența atât costurile de pe piața electricității, cât și pe cele din sistemele de termoficare.

În consecință, toate cheltuielile comune vor urca: de la iluminatul scărilor și funcționarea lifturilor, la apa caldă, încălzire și orice consum din spațiile comune ale blocului.

Creșterea costurilor este amplificată de majorarea TVA-ului pentru energia termică, care a urcat de la 5% la 11%. Măsura vizează atât gospodăriile, cât și instituțiile publice, ceea ce aduce o presiune suplimentară asupra bugetelor locale.

Potrivit estimărilor AEI, această iarnă ar putea aduce un plus de aproximativ 2% la costurile energiei termice pentru consumatorii finali. Acest impact se va vedea imediat în valoarea facturilor.

Pentru o garsonieră, întreținerea ar putea crește cu aproximativ 24 de lei pe lună, iar în cazul unui apartament cu patru camere, majorarea poate ajunge la 54 de lei. În orașe precum București, unde termoficarea este deja costisitoare, facturile pentru un apartament mare ar putea ajunge iarna aceasta spre 1.000 de lei în perioadele de vârf.

Valoarea taxei de cogenerare a variat de-a lungul anilor:

2011: 0,0185 lei/kWh;

2013-2014: 0,0189 lei/kWh;

2016-2017: 0,0181 lei/kWh;

2018-2019: 0,0103 lei/kWh;

2020-2021: 0,0080 lei/kWh;

2022: 0,0219 lei/kWh;

2023: 0,0092 lei/kWh;

2024: 0,0084 lei/kWh;

De la 1 noiembrie 2025: 0,0136 lei/kWh.

„Din 2011 și până la finalul lui 2024 s-au acumulat peste 13 miliarde de lei din această contribuție, bani care nu au dus la apariția de noi unități de producție eficiente, ci la menținerea artificială a unor sisteme de termoficare depășite tehnologic”, a spus Dumitru Chisăliță, președintele AEI.