Capitala în faţa iernii. Un sezon greu pentru sistemul de încălzire

În perspectiva sezonului rece 2025-2026, sistemul de termoficare al municipiului București se află într-o situaţie delicată din mai multe motive. Deşi autorităţile au anunţat pregătiri, problemele – precum infrastructura învechită, avariile frecvente şi debitele restante – pun în pericol funcţionarea normală a alimentării cu apă caldă şi căldură pentru numeroase blocuri din Capitală.

Reţeaua de termoficare a Capitalei se confruntă cu vulnerabilităţi accentuate: conducte importante au fost puse în funcţiune în anii ’80 şi ’90, ceea ce înseamnă peste 30–40 de ani de exploatare în sectoare critice precum Sectoarele 2, 3 şi 4. De exemplu, o porţiune de conductă din Sectorul 4, cu diametrul DN 600 mm, a funcţionat 42 de ani înainte de intervenţie.

Începând cu data de 12 noiembrie 2025, peste 1.300 blocuri au avut probleme cu apa caldă şi căldura, ceea ce indică pierderi mari şi avarii frecvente în multiple zone ale oraşului.

În perioada 17-21 noiembrie 2025, compania responsabilă a anunţat lucrări de reparaţie care afectează aproximativ 500 blocuri, ceea ce reflectă direct modul în care uzura reţelei reduce capacitatea de răspuns în vârf de sezon.

În perioada 2024–2025, modernizarea rețelei termice primare a Bucureștiului s-a concentrat pe tronsoane vechi, pentru reducerea pierderilor de agent termic. În aprilie 2025, Termoenergetica a derulat lucrări de reabilitare pe conductele DN 500/600 mm din zona Oteșani, în Sectorul 2, și pe magistrale DN 1000 mm de pe Splaiul Unirii, cu întreruperea temporară a furnizării în peste 250 de blocuri.

În august 2025 au fost schimbate segmente DN 800 și DN 700 mm în zonele Calea Plevnei–Știrbei Vodă și Calea Vitan, cu conducte vechi de până la 56 de ani.

În octombrie 2025, compania a anunțat finalizarea unor lucrări de modernizare în sectoarele 2, 3 și 4, estimate să reducă pierderile și să stabilizeze presiunea în sezonul rece 2025–2026.

Pentru locuitorii Bucureștiului, sezonul rece aduce în primul rând grija legată de funcționarea instalațiilor din bloc și de modul în care rețeaua suportă vârfurile de consum. Temperaturile scăzute fac ca orice avarie să fie resimțită imediat în apartamente, iar oamenii depind de intervențiile rapide ale echipelor din teren.

De asemenea, mulți urmăresc constant anunțurile privind lucrările programate, pentru că acestea pot însemna ore sau chiar zile cu disconfort termic în locuințe.

Pentru familii, sezonul rece înseamnă și adaptarea rutinei zilnice: verificarea caloriferelor, contactul frecvent cu administratorii de bloc, atenția la eventuale fluctuații ale apei calde și nevoia de a raporta rapid orice problemă. În cartierele unde rețeaua este mai veche, oamenii intră în iarnă cu așteptări prudente și se bazează pe informațiile transmise de autorități pentru a ști dacă există riscuri în zonă.