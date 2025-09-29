Sute de blocuri din București, fără apă caldă. Care sunt sectoarele afectate

Sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4, 5 și 6 vor rămâne fără apă caldă în următoarele zile, din cauza unor lucrări de reparații și modernizare. „Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute”, a anunțat, luni, Termoenergetica, într-un comunicat.

Pe Bulevardul Basarabia din Sectorul 2 vor avea loc lucrări de reparație a conductelor, iar furnizarea apei calde va fi oprită până vineri, ora 23:00, pentru șase puncte termice (82 de blocuri și doi agenți economici).

Pe Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3 vor fi realizate lucrări de reîntregire și reparație a conductelor, iar furnizarea apei calde va fi sistată până sâmbătă, ora 23:00, pentru 10 puncte termice (178 blocuri şi trei agenţi economici).

Tot în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3 vor avea loc lucrări de reparație a conductelor, care vor opri apa caldă până sâmbătă, ora 23:00, pentru șapte puncte termice (135 blocuri).

Pe străzile V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu-Motru și pe Calea Văcărești din Sectorul 4 au loc lucrări de reparație, iar furnizarea agentului termic pentru apă caldă este oprită către șase puncte termice (129 blocuri şi doi agenţi economici) până sâmbătă, la ora 23:00.

De asemenea, pe Aleea Covasna din Sectorul 4 se fac lucrări de reparație a conductelor, iar furnizarea agentului termic pentru apă caldă este întreruptă la un punct termic care alimentează 19 blocuri, până miercuri, la ora 23:00.

Pe strada Eroii Sanitari din Sectorul 5 au loc lucrări de reparație, iar furnizarea agentului termic pentru apă caldă este oprită la două puncte termice, care alimentează două blocuri, până marți, la ora 23:00.

De asemenea, pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 se fac lucrări, iar cinci puncte termice, care alimentează 127 de blocuri și imobile și un punct termic industrial, vor rămâne fără agent termic pentru apă caldă de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00.

„Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, a anunțat compania, în comunicat.

Clienții pot afla informații la numărul de telefon 031.9442, prin mesajele preînregistrate, sau la 0800.820.002, iar detalii suplimentare sunt disponibile în aplicația Termoalert.