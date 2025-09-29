Autostrada București-Pitești, restricții de trafic între km 26 și 19

Centrul Infotrafic anunță că începând de luni până vineri sunt impuse restricții de circulație pe autostrada București-Pitești pentru efectuarea unor „lucrări de frezare”, transmite politiaromana.ro.

Mai exact, Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, începând de luni, 29 septembrie, ora 10:00, și până la data de 3 octombrie 2025, vor avea loc lucrări de frezare pe Autostrada A1, pe sensul de mers Pitești-București.

Intervențiile se desfășoară pe segmentul cuprins între km 26 și km 19 și implică restricționarea treptată a circulației pe prima bandă.

În acest context, șoferii care tranzitează zona sunt îndemnați să adapteze viteza la condițiile de trafic și să manifeste prudență sporită în efectuarea manevrelor de schimbare a benzii, folosind semnalizarea corespunzător și din timp.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că de astăzi, ora 10.00, până la data de 03.10.2025, se vor efectua lucrări de frezare pe Autostrada A1 pe sensul Pitești-București, între kilometrii 26 și 19, care impun restricționarea traficului succesiv pe prima bandă. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în această zonă, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!, se arată în comunicatul Poliției Române.

Centrul Infotrafic a mai anunțat că, începând de luni, 29 septembrie, se vor desfășura lucrări de consolidare a rambleului și de refacere a carosabilului pe Drumul Național 7, pe sectorul cuprins între kilometrii 152+080 și 152+200, în apropierea localității Dedulești, județul Argeș.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră va fi restricționată și se va desfășura alternativ, pe o singură bandă, în ambele sensuri. Traficul va fi dirijat cu ajutorul semafoarelor instalate temporar în zonă.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită la volan și să respecte semnalizarea rutieră instituită pe perioada intervențiilor.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că de astăzi, 29 septembrie, vor fi demarate lucrările de consolidare rambleu și refacere a părții carosabile pe DN 7 Pitești-Râmnicu Vâlcea, între kilometrii 152+080 metri - 152+200 metri, în zona localității Dedulești, județul Argeș, traficul rutier urmând să se desfășoare alternativ, în ambele sensuri, pe o singură bandă, dirijat prin semafoare. Recomandăm să circulați cu atenție, respectând semnalizarea instituită temporar”, a transmis Poliția Română.