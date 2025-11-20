România ar putea avea o iarnă cu episoade extreme. Anunțul făcut de ANM

Specialiștii ANM estimează că sezonul rece 2025/2026 va fi, în ansamblu, unul blând în România, însă directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat că gradul de incertitudine este ridicat. Ea insistă că, deși temperaturile vor depăși mediile obișnuite și precipitațiile vor fi reduse, episoadele de iarnă severă rămân posibile.

Joi, ANM a prezentat estimările climatice pentru perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, iar acestea indică temperaturi peste mediile multianuale și un nivel redus al precipitațiilor. Cu toate acestea, primele episoade de vreme rece ar putea apărea chiar la începutul lui decembrie, pe fondul unei combinații neobișnuite: apariția fenomenului La Niña la intensitate slabă și un episod de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW), care ar putea slăbi considerabil – sau chiar duce la o „prăbușire” – a Vortexului Polar, potrivit severe-weather.eu.

Elena Mateescu a explicat la Antena 3 CNN că mixul de factori atmosferici poate determina o abatere pozitivă consistentă a temperaturilor.

„La acest moment, gradul de incertitudine privind tiparele de circulație care vor influența continentul european sunt destul de mari, iar media sezonieră sugerează valori ale presiunii la nivelul mării sub media climatologică în regiunile nordice ale continentului, fapt care generează, dimpotrivă, posibilitatea să avem, în medie, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit și cantități mai reduse de precipitații.

Analiza este făcută și la nivelul Centrului European pentru Prognoza Vremii pe termen mediu, mai multe centre internaționale pentru fiecare lună din iarnă și se analizează anomalia, abaterea temperaturilor medii lunare și a cantităților de precipitații față de normal la nivelul continentului. Extrapolând la nivelul României adaptăm și noi aceste tipuri de informații astfel încât să urmărim ceea ce putem să consemnăm din punct de vedere al estimărilor la nivelul iernii 2025 - 2026”, a spus Elena Mateescu.

Șefa ANM a subliniat că, în ciuda unei tendințe generale către o iarnă mai caldă, episoadele severe rămân posibile „mai ales în zonele estice, în zona Carpaților de curbură, chiar și în sud, sud-est”.

„Chiar dacă iernile, începând din 1901 și până în 2025, iată cea mai caldă rămâne iarna 2023/2024, în care abaterea e una record, 3,85 de grade față de normalul termic al anotimpului de iarnă în țara noastră. Chiar și iarna 2024/2025, chiar dacă nu a avut o abatere atât de mare, 1,2 grade Celsius, să nu uităm luna ianuarie 2025 o abatere de 3,9 grade Celsius în contextul în care luna ianuarie e luna cea mai geroasă a anului”, a mai spus Elena Mateescu.

Estimările ANM pentru intervalul decembrie 2025 – aprilie 2026 conturează un sezon cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei, în paralel cu un deficit de precipitații.