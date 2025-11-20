Moldovenii riscă să rămână fără tarife reduse la gaz în această iarnă

Republica Moldova. Moldovenii riscă să nu beneficieze de reduceri la tarifele la gaz în sezonul rece, potrivit declarațiilor recente ale autorităților. Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a declarat că o eventuală decizie privind diminuarea prețului ar putea fi luată cel mai devreme în luna februarie, confirmând astfel estimările anterioare ale ministrului Energiei, Dorin Junghietu.

Alexei Taran a explicat că dosarul cu noile calcule ale companiei „Energocom” urmează să fie pregătit în decembrie, după care, în luna ianuarie, va fi expediată oficial cererea privind reducerea tarifelor. „În decembrie, Energocom va pregăti tot dosarul și se vor aproba elementele necesare în structura costurilor. În ianuarie, odată cu închiderea anului fiscal, va fi transmisă cererea propriu-zisă conform regulamentului. Agenția are un termen legal de 90 de zile pentru examinarea solicitării, însă în trecut termenul a fost redus în anumite situații”, a precizat Taran.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că există premise pentru o eventuală reducere a tarifelor, în special în contextul stabilizării pieței europene a gazelor, dar precizează că ajustarea ar putea avea loc abia spre sfârșitul iernii.

„Prețurile sunt indexate, iar strategia de achiziții a fost ajustată pentru a reduce dependența de o singură sursă. Energocom a diversificat achizițiile, însă prețurile rămân parțial indexate. Pe măsură ce se fac plățile către furnizori, apar devieri care trebuie corectate. ANRE va putea face calculele și va decide în momentul în care va avea toate cifrele”, a explicat Junghietu.

Autoritățile susțin că unul dintre motivele pentru posibila scădere a tarifului este strategia revizuită de achiziție a gazelor naturale. În ultimii doi ani, dependența de un singur furnizor a fost înlocuită cu un mecanism diversificat, gestionat de SA „Energocom”, care a contractat gaze de pe mai multe piețe europene.

Ministrul Junghietu a explicat că acest model a redus expunerea Republicii Moldova la fluctuațiile politice și comerciale, dar și la condițiile impuse anterior de Gazprom, permițând totodată procurarea gazelor la prețuri competitive.

Pentru acest an, prețul mediu de achiziție al gazelor, utilizat în metodologia de calcul a tarifelor finale, este estimat la 400-410 euro pentru o mie de metri cubi, comparativ cu 500 de euro, prevăzut pentru actualul tarif. În prezent, consumatorii casnici achită un tarif reglementat de 16,74 lei pentru un metru cub, stabilit în ultima decizie ANRE din decembrie 2024, care a majorat prețul cu 3,16 lei, echivalentul unei scumpiri de 27,5%.