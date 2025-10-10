Sclavi descoperiți la o fabrică deținută de chinezi în Italia. Escrocii produceau haine „Made in Romania”

Procurorii parchetului din Milano au descoperit că o fabrică chineză din Italia, unde se produceau haine „Made in Romania”, funcționa într-un sistem de exploatare extremă. Angajații locuiau direct în halele de producție și erau obligați să plătească chirie și hrană, în timp ce primeau salarii mizere. Parchetul a cerut plasarea companiei Tod’s sub administrare judiciară, după ce ancheta a scos la iveală un „sistem toxic” și practici de tip „cvasi-sclavie”, potrivit Fanpage.

Anchetatorii au descoperit că mai mulți subcontractanți, în special firme controlate de chinezi, forțau angajații să locuiască și să muncească în condiții inumane. Dormitoarele și bucătăriile improvizate erau amplasate direct în halele de producție sau în apropiere.

„Soția mea gătește pentru toți angajații, atât prânzul, cât și cina. Toți banii sunt dați în numerar”, a declarat Wang în timpul audierilor.

Wang Junji, unul dintre patronii vizați, a recunoscut că angajații primeau salarii de maximum 2,75 euro pe oră și că plăteau lunar 150 de euro pentru cazarea deasupra fabricii și 100 de euro pentru hrană.

Parchetul din Milano a arătat că brandul italian Tod’s a plasat comenzi către un furnizor fără capacitate reală de producție, care, la rândul său, a subcontractat succesiv ateliere chineze acuzate de exploatarea muncitorilor. Această vulnerabilitate a fost exploatată sistematic pentru a menține angajații în dependență totală față de angajator.

Sistemul de „închiriere a fabricii” a generat un flux constant de numerar nedeclarat și prezență permanentă a muncitorilor în unități. Fluxul a fost confirmat de consumul ridicat de energie electrică pe timp de noapte, inclusiv în zilele de sărbătoare,.

O parte dintre produsele realizate în aceste fabrici din Italia, deși fabricate în condiții ilegale și bazate pe muncă exploatată, erau etichetate „Made in Romania”.

Multe articole de îmbrăcăminte produse astfel ajungeau pe piață cu prețuri de sute de euro. O pereche de mocasini Tod’s avea un preț de listă de 750 de euro.