Economie

Sclavi descoperiți la o fabrică deținută de chinezi în Italia. Escrocii produceau haine „Made in Romania”

Comentează știrea
Sclavi descoperiți la o fabrică deținută de chinezi în Italia. Escrocii produceau haine „Made in Romania”Sursă foto: Fanpage.it
Din cuprinsul articolului

Procurorii parchetului din Milano au descoperit că o fabrică chineză din Italia, unde se produceau haine „Made in Romania”, funcționa într-un sistem de exploatare extremă. Angajații locuiau direct în halele de producție și erau obligați să plătească chirie și hrană, în timp ce primeau salarii mizere. Parchetul a cerut plasarea companiei Tod’s sub administrare judiciară, după ce ancheta a scos la iveală un „sistem toxic” și practici de tip „cvasi-sclavie”, potrivit Fanpage.

Parchetul din Milano a cerut plasată judiciară a companiei italiene Tod’s

Anchetatorii au descoperit că mai mulți subcontractanți, în special firme controlate de chinezi, forțau angajații să locuiască și să muncească în condiții inumane. Dormitoarele și bucătăriile improvizate erau amplasate direct în halele de producție sau în apropiere.

„Soția mea gătește pentru toți angajații, atât prânzul, cât și cina. Toți banii sunt dați în numerar”, a declarat Wang în timpul audierilor.

Wang Junji, unul dintre patronii vizați, a recunoscut că angajații primeau salarii de maximum 2,75 euro pe oră și că plăteau lunar 150 de euro pentru cazarea deasupra fabricii și 100 de euro pentru hrană.

Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială
Miliardarii își sapă buncăre de frica propriilor creații. Ce schimbări va aduce inteligența artificială

Brandul italian plasa comenzi către un furnizor fără capacitate reală de producție

Parchetul din Milano a arătat că brandul italian Tod’s a plasat comenzi către un furnizor fără capacitate reală de producție, care, la rândul său, a subcontractat succesiv ateliere chineze acuzate de exploatarea muncitorilor. Această vulnerabilitate a fost exploatată sistematic pentru a menține angajații în dependență totală față de angajator.

Fabrică

Fabrică. Sursa foto: Pixabay

Sistemul de „închiriere a fabricii” a generat un flux constant de numerar nedeclarat și prezență permanentă a muncitorilor în unități. Fluxul a fost confirmat de consumul ridicat de energie electrică pe timp de noapte, inclusiv în zilele de sărbătoare,.

Produsele făcute în fabrică aveau eticheta „Made in Romania”

O parte dintre produsele realizate în aceste fabrici din Italia, deși fabricate în condiții ilegale și bazate pe muncă exploatată, erau etichetate „Made in Romania”.

Multe articole de îmbrăcăminte produse astfel ajungeau pe piață cu prețuri de sute de euro. O pereche de mocasini Tod’s avea un preț de listă de 750 de euro.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:28 - Evz.ro. Donald Trump a ratat Nobelul pentru Pace. Horațiu Potra rămâne în arest și miliardarii își sapă buncăre
19:20 - Justiția, în pauză: termene amânate, dosare blocate și soluții juridice pentru cetățeni
19:11 - Fiul lui Peskov, fals erou de front. A lăsat războiul din Ucraina pentru o vacanță în Maldive
19:04 - Maratonul București 2025 va bloca centrul Capitalei
18:56 - Mii de palestinieni se îndreaptă spre nordul Fâșiei Gaza
18:49 - Horațiu Potra rămâne în arest. Decizia luată de judecători

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale