Ardei umpluți fără carne, gătiți ca la mănăstire. Cea mai ușoară rețetă

Ardeii umpluți de post sunt perfecți pentru cei care vor un fel principal gustos, hrănitor și ușor de pregătit. Spre deosebire de sarmalele de post, aceștia pot fi pregătiți în doar câteva minute. Chiar dacă alegi să îi gătești la cuptor sau pe aragaz, gustul final te va surprinde. Îi poți pregăti în postul Crăciunului.

Ardeii trebuie să fie proaspeți, cu pulpă fermă și coajă lucioasă, pentru a rezista cât mai bine la cuptor. Umplutura este pregătită dintr-un amestec de orez, pastă de roșii, ceapă și legume tocate mărunt. De asemenea, sossul de roșii în care se gătesc completează perfect preparatul.

Ingredientele necesare pentru rețetă:

Ardei gras – 8 bucăți mari Orez – 200 g Ceapă – 2 bucăți medii Morcov – 1 bucată mare Țelină – 1 bucată mică Ulei – 4 linguri Pastă de roșii – 2 linguri Roșii pasate – 500 ml Mărar – 1 legătură Pătrunjel – 1 legătură Sare – 1 linguriță Piper – ½ linguriță Foi de dafin – 2 bucăți Apă – aproximativ 300 ml, pentru sos

Se pregătește mai întâi umplutura. Ceapa se toacă mărunt și se călește la foc mic în ulei. Se adaugă morcovul și țelina rase fin, iar după câteva minute se pune orezul spălat. Amestecul se completează cu pastă de roșii, verdeață tocată și condimente. Compoziția trebuie să fie ușor legată, fără exces de lichid.

Ardeii se curăță, se spală și se umplu cu amestecul de orez. Se așază vertical într-o cratiță adâncă, iar peste ei se toarnă sosul format din roșii pasate, apă și foi de dafin.

Preparatul se gătește la foc mic sau se introduce în cuptor, unde fierbe lent până când orezul este bine pătruns, iar ardeii devin fragezi. Ardeii umpluți de post se servesc calzi, alături de sosul aromat în care au fiert. Aceștia sunt ideali pentru un prânz sățios sau o cină ușoară. În funcție de preferințe, ardeii umpluți pot fi savurați alături de smântână vegetală.