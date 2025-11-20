Sarmale de post cu ciuperci. Rețeta pregătită în mănăstiri

Mâncarea pregătită în mănăstiri are un gust aparte, iar acest lucru se simte de la prima lingură. Rezultatul final nu ține doar de rețetă, ci de răbdarea cu care sunt gătite preparatele simple. Totul se face fără grabă, cu ingrediente simple și cu rugăciune. Sarmalele de post sunt pregătite în majoritatea așezămintelor monahale, iar călugării bucătari urmează rețetele vechi.

Pentru un plus de gust, varza pentru sarmalele de post trebuie să fie murată.

Iată ingredientele necesare pentru această rețetă:

500 g ciuperci proaspete, tocate mărunt

2 cepe mari, tocate fin

2 morcovi medii, dați pe răzătoare

150 g orez cu bob lung, spălat

1 kg varză murată pentru foi

200 ml suc de roșii sau 300 ml bulion

4 linguri ulei

1 linguriță boia dulce

1 linguriță cimbru uscat

1 linguriță sare (după gust).

½ linguriță piper negru măcinat

1 frunză de dafin

300–400 ml apă caldă, cât să acopere sarmalele în oală

pătrunjel verde tocat, pentru servire

Pregătirea umpluturii începe cu spălarea orezului, până când apa devine limpede. Această etapă elimină amidonul în exces și previne lipirea boabelor în timpul fierberii.

Ciupercile se toacă mărunt pentru a se lega bine în compoziție. Ceapa se curăță, se taie fin, iar morcovul se răzuiește pentru a se găti uniform. Frunzele de varză murată se clătesc sub jetul de apă dacă sunt prea sărate, apoi se lasă la scurs. Nervurile mai groase se îndepărtează cu ajutorul cuțitului.

Uleiul se încălzește într-o tigaie încăpătoare. Ceapa se călește la foc mic, până când devine moale și capătă o nuanță translucidă. Morcovul se adaugă imediat și se lasă câteva minute să-și elibereze dulceața.

Ciupercile tocate se pun peste legumele călite. Compoziția se mai lasă timp de cinci minute pe foc. Orezul se adaugă la final și se amestecă bine timp de două minute, cât să se întrepătrundă aromele din tigaie. Boiaua, cimbrul, sarea și piperul se presară deasupra, iar compoziția este pregătită pentru umplerea sarmalelor.

Fiecare frunză de varză se întinde pe masă. Se așază o lingură de umplutură în mijloc, apoi se rulează strâns. Marginile laterale se introduc spre interior pentru a nu se desface la fierbere.

Sarmalele se așază în oală în straturi, iar la bază se pun câteva frunze rupte pentru a evita lipirea. Între rânduri se presară varză tocată fin, iar printre ele se adaugă o frunză de dafin pentru parfum.

Sucul de roșii se toarnă peste sarmale, apoi se completează cu apă caldă până când totul este acoperit. Oala se pune pe foc mic și se lasă la foc mic timp de o oră și jumătate.