Percheziții DNA la un fost ministru al Transporturilor din PSD. Acuzații de dare de mită

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție desfășoară, marți dimineață, percheziții într-un dosar ce îl vizează pe fostul ministru al Transporturilor din epoca lui Liviu Dragnea, Răzvan Cuc. Ancheta are ca obiect o presupusă tranzacție ilegală, în care un contract ar fi fost atribuit cu dedicație, iar în schimbul favorului ar fi fost promisă o mită ce depășește 250.000 de euro. Descinderile au început în cursul dimineții, iar în orele următoare persoanele vizate urmează să fie aduse la DNA pentru audieri.

Potrivit informațiilor din anchetă, una dintre persoanele cercetate este omul de afaceri Cătălin Daniel Bușe. Acesta ar fi promis lui Mihai Alecu, director general al Regiei Autonome Registrul Auto Român, o mită reprezentând 6% din valoarea totală a acordului-cadru reînnoit la data de 21 noiembrie 2025 între Registrul Auto Român și societatea Euro Quip International SRL.

Firma administrată de Cătălin Daniel Bușe avea ca obiect de activitate prestarea serviciilor de întreținere și service permanent al echipamentelor de diagnosticare tip VLT. Valoarea acordului-cadru este de aproximativ 23 de milioane de lei, cu TVA inclus.

Conform procurorilor, printre atribuțiile pe care directorul general Mihai Alecu ar fi trebuit să le îndeplinească s-ar fi numărat desemnarea preferențială a membrilor comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică. De asemenea, acesta ar fi trebuit să asigure semnarea într-un termen cât mai scurt, în calitate de reprezentant al Registrului Auto Român, a acordului-cadru cu societatea Euro Quip International SRL.

Anchetatorii susțin că fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, l-ar fi sprijinit pe Cătălin Daniel Bușe și ar fi intermediat discuțiile dintre acesta și directorul general al RAR, Mihai Alecu. Cuc ar fi dorit asigurări și garanții verbale, în cadrul unor întâlniri desfășurate în lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2025, privind respectarea promisiunii făcute de omul de afaceri referitoare la remiterea procentului de 6% din valoarea contractului.

Acordul-cadru vizat a fost reînnoit la 21 noiembrie 2025 și avea ca obiect prestarea serviciilor de întreținere și service pentru echipamentele de diagnosticare tip VLT, în urma derulării unei proceduri de achiziție publică.

Surse judiciare au declarat că procurorii DNA au descins marți dimineață la locuința lui Alexandru-Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în perioada în care Partidul Social Democrat era condus de Liviu Dragnea. Percheziții au avut loc și la domiciliul unui om de afaceri, într-un dosar ce vizează infracțiuni de dare de mită și complicitate la dare de mită.

Conform acelorași surse, valoarea mitei este estimată la 6% dintr-un contract-cadru de aproximativ 23 de milioane de lei. Cei doi bărbați urmează să fie conduși, în baza mandatelor de aducere, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție.

În prezent, Răzvan Cuc nu mai deține nicio funcție de conducere în cadrul PSD sau în structurile statului. De-a lungul timpului, acesta a fost implicat în mai multe situații controversate, care au atras atenția atât a presei, cât și a autorităților.

Unul dintre cele mai cunoscute episoade a fost legat de compania națională TAROM, în contextul moțiunii de cenzură din 2019. Fosta directoare generală a TAROM, Mădălina Mezei, a declarat că Răzvan Cuc i-ar fi cerut să rețină aeronavele în ziua votului pentru a împiedica deplasarea parlamentarilor opoziției. Fostul ministru a negat acuzațiile, susținând că întâlnirea și solicitarea sa ar fi fost interpretate eronat. Dosarul a fost preluat ulterior de DNA, care a investigat posibile fapte de abuz în serviciu și șantaj.

Mandatele lui Răzvan Cuc la conducerea Ministerului Transporturilor au fost marcate de critici privind ritmul lent al proiectelor de infrastructură. Presa de specialitate și organizațiile din domeniu au semnalat întârzieri în construcția autostrăzilor și probleme în gestionarea contractelor, inclusiv modificări ale condițiilor contractuale prin ordinul de ministru 600, considerate de unii experți ca afectând desfășurarea lucrărilor.

Au fost semnalate și decizii considerate populiste sau contradictorii, precum rezilierea unui contract de reabilitare a unei șosele, urmată de reluarea acestuia după negocieri și intervenții publice. Criticii au invocat și bilanțul modest al autostrăzilor în primul său mandat, punând sub semnul întrebării pregătirea profesională a lui Cuc pentru conducerea unui minister cu responsabilități complexe. Controversele s-au manifestat și în interiorul PSD. În mai multe rânduri, organizații locale ale partidului s-au opus desemnării lui Răzvan Cuc ca ministru al Transporturilor, acesta fiind nevoit să își schimbe filiala pentru a obține sprijin politic.