Diferența dintre cauciucurile all-season și cele de iarnă. Alegerea influențează siguranța la volan

Alegerea anvelopelor potrivite nu este doar o formalitate sezonieră, ci o decizie care influențează direct siguranța la volan, stabilitatea mașinii și modul în care aceasta răspunde în situații limită. Întreaga greutate a autoturismului și toate reacțiile de frânare, accelerare sau virare se transmit prin cele patru suprafețe mici de contact ale anvelopelor cu asfaltul. Din acest motiv, selecția pneurilor—fie ele all-season sau dedicate iernii—devine o parte esențială a responsabilității fiecărui șofer.

În teorie, anvelopele all-season par soluția ideală: nu mai pierzi timp cu vizite sezoniere la service, nu ai grija depozitării unui al doilea set și te bucuri de comoditate. În realitate însă, performanța lor diferă considerabil de cea a anvelopelor special concepute pentru sezonul rece.

Pentru mulți șoferi, schimbarea anvelopelor în funcție de anotimp rămâne o grijă constantă. Programări la vulcanizare, timp pierdut, costuri suplimentare, depozitarea setului inutilizat — toate acestea par motive suficiente pentru a căuta o „soluție universală”. Tocmai de aceea, anvelopele all-season au câștigat popularitate, promițând o utilizare confortabilă pe tot parcursul anului. Însă promisiunea lor — aceea de a înlocui două seturi de pneuri printr-un compromis tehnologic — trebuie înțeleasă în profunzime înainte de a renunța la anvelopele dedicate sezonului rece.

Anvelopele all-season sunt concepute pentru a oferi o performanță rezonabilă în orice lună a anului, fără a excela într-un anotimp anume. Producătorii au încercat să combine calitățile unui cauciuc de vară cu cele ale unui pneu de iarnă, rezultatul fiind un material care încearcă să își păstreze flexibilitatea la temperaturi scăzute, dar care să rămână totuși suficient de rigid la căldură pentru a nu se uza prea repede.

Pe asfalt încins, un all-season nu se comportă niciodată la nivelul unui cauciuc de vară, iar rezistența lui la temperaturi ridicate și la viteze mari este semnificativ inferioară. Vara se tocește mai repede, mai ales pe drumurile de autostradă sau în orașele aglomerate, unde frânările dese și temperaturile ridicate solicită suplimentar banda de rulare.

În sezonul rece, provocările sunt și mai vizibile. Deși materialul este mai moale decât al unui cauciuc de vară, el nu se poate compara cu flexibilitatea specifică unei anvelope de iarnă. Sub pragul critic de 7°C, cauciucul unui all-season începe să își piardă elasticitatea, ceea ce reduce suprafața reală de contact cu asfaltul. Frânările devin mai lungi, iar aderența în viraje este afectată chiar și atunci când nu există zăpadă. Când apare poleiul sau ninsoarea, diferențele devin și mai evidente: tracțiunea este mai slabă, iar stabilitatea în manevrele bruște scade considerabil. Profilul mixt al anvelopelor all-season încearcă să ofere un echilibru — blocuri mai distanțate în zona centrală pentru un minim de comportament pe zăpadă și blocuri apropiate pe exterior pentru stabilitate pe asfalt cald — însă niciuna dintre aceste caracteristici nu atinge nivelul unui pneu specializat.

Anvelopele de iarnă sunt fabricate pentru a răspunde exclusiv provocărilor sezonului rece. Compoziția lor rămâne elastică chiar și la temperaturi negative, iar această flexibilitate este esențială pentru ca pneul să „muște” efectiv din suprafață. Fiecare element al profilului este proiectat pentru iarnă: caneluri adânci care evacuează zăpada bătătorită și apa, șanțuri laterale care previn derapajul și structuri tridimensionale care sporesc aderența pe carosabil umed sau înghețat.

Mașina echipată cu anvelope de iarnă oferă imediat șoferului senzația de stabilitate. Chiar și pe drum uscat, dar rece, reacțiile sunt mai precise, direcția mai controlată, iar distanța de frânare mai mică. Pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei, diferența față de un cauciuc all-season poate deveni uriașă, uneori de câțiva metri — o distanță care poate face diferența într-o situație de urgență.

Un aspect la fel de important, pe care mulți șoferi îl ignoră, este legat de marcajele anvelopelor. În România, pentru sezonul rece sunt admise anvelopele care poartă inscripția M+S, însă acest simbol nu este o garanție a performanței în condiții severe. M+S este doar o mențiune declarativă a producătorului, fără o testare standardizată obligatorie. De aceea, el apare și pe anvelopele all-season, ceea ce creează adesea confuzie.

> și zăpadă < >), sub forma M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condiţiile specifice de iarnă prevăzute în legislaţia națională. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum public acoperit cu gheață, zăpadă sau polei. Legea din România nu merge dincolo de marcajul format din literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, utilizează termenul „anvelope de iarnă”, care se identifică prin utilizarea literelor M şi S”, a transmis Registrul Auto Român. „ Legislația din România nu s-a modificat! TOATE anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M şi S (însemnând noroi <

Recunoașterea unei anvelope de iarnă autentice devine, astfel, esențială. Multe anvelope destinate sezonului rece folosesc și denumiri comerciale sugestive, precum „Winter”, „Ice”, „Snow”, „Frigo” sau „Polaris”, însă nu numele garantează performanța, ci prezența marcajului de munte cu fulg.

Toate aceste diferențe se reflectă direct în experiența de condus. Sub 7°C, chiar și atunci când nu este zăpadă pe drum, asfaltul rece reduce aderența, iar o anvelopă care nu este gândită pentru astfel de condiții se comportă inferior. Un all-season devine mai rigid, iar acest lucru afectează atât frânarea, cât și stabilitatea. O iarnă cu lapoviță, polei sau zăpadă afânată nu face decât să amplifice toate aceste vulnerabilități. În schimb, un pneu de iarnă își păstrează proprietățile indiferent de variațiile bruște de temperatură și face față atât carosabilului umed, cât și celui înzăpezit sau înghețat.

Pentru foarte mulți șoferi, decizia finală ține de zona în care locuiesc, de frecvența cu care circulă și de stilul de condus. În orașele mari, unde utilajele de deszăpezire intervin rapid, iar temperaturile nu scad dramatic, anvelopele all-season pot părea suficiente pentru cineva care parcurge distanțe scurte și conduce într-un ritm lejer. În mediul rural, în zone montane sau pe drumuri mai puțin întreținute, cauciucurile de iarnă devin însă obligatorii, pentru că doar ele pot oferi tracțiunea necesară în condiții dificile.