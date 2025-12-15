Cătălin Cherecheș vrea să scape de închisoare folosindu-se de corcodușe

Cătălin Cherecheș, fost primar al municipiului Baia Mare, condamnat definitiv în 2023 la cinci ani de închisoare pentru luare de mită, încearcă să obțină eliberarea din detenție printr-o strategie juridică ce vizează prescripția răspunderii penale. Acesta a sesizat Curtea Constituțională cu o excepție de neconstituționalitate, după ce toate celelalte căi de atac au fost epuizate.

Demersul vine în contextul unui recurs în interesul legii admis la începutul acestui an de Înalta Curte de Casație și Justiție, care stabilește momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție în cazul infracțiunilor de luare de mită cu tipicitate alternativă.

Recursul în interesul legii nr. 1/2025, admis de Înalta Curte, a stabilit că, în cazul infracțiunilor care presupun atât pretinderea, cât și primirea mitei, termenul de prescripție se calculează de la prima manifestare de tipicitate, respectiv momentul pretinderii, nu de la cel al primirii efective a sumei sau al flagrantului.

Avocatul lui Cătălin Cherecheș susține că, raportat la acest principiu, fapta pentru care fostul edil a fost condamnat era deja prescrisă la data pronunțării hotărârii definitive, pe 24 noiembrie 2023. Potrivit datelor din rechizitoriu, prima manifestare a pretinderii mitei ar fi avut loc la începutul lunii noiembrie 2015.

Cătălin Cherecheș a depus două contestații la executare la Tribunalul Maramureș, ambele fiind respinse în primă instanță. Motivul respingerii nu a fost lipsa argumentelor juridice, ci faptul că prescripția nu poate fi analizată în cadrul unei contestații la executare.

Pentru invocarea prescripției, legea prevede utilizarea contestației în anulare. Această cale procedurală a fost însă deja epuizată. Curtea de Apel Cluj a respins definitiv contestația în anulare formulată de fostul primar, în mai 2025. Totuși, în cadrul acelei hotărâri, instanța a admis cererea de sesizare a Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate invocată de apărare.

În fața judecătorilor de la Tribunalul Maramureș, Cătălin Cherecheș a avut un discurs amplu, în care a încercat să convingă instanța să dispună eliberarea sa. Potrivit consemnărilor din dosar, acesta a afirmat că a ajuns la concluzia că experiența detenției i-a schimbat profund perspectiva.

„Petentul-condamnat Cherecheș Cătălin, acordându-i-se ultimul cuvânt, spune că azi se împlinesc 3 ani de pedeapsă executată şi mărturiseşte că a înţeles şi a învăţat multe din această lecţie. Le spune colegilor deţinuţi la cursurile pe care le au şi unde mai povesteşte cu ei şi îşi spune şi lui în acelaşi timp şi crede ceea ce spune, că pentru fiecare dintre noi puşcăria poate fi o binecuvântare. Are încredere în Dumnezeu şi în probitatea profesională a instanţei.”

Fostul primar a mai spus că nu intenționează să revină în viața publică sau politică după eliberare.

„Nu-şi doreşte să se întoarcă la viaţa lui înainte de condamnare; nu-şi doreşte să revină la activităţile sale de dinainte, din trecut; nu-şi doreşte să activizeze în zona administrativă; nu-şi mai doreşte să activeze în zona politică; nu-şi doreşte viaţă publică. Îşi doreşte doar să fie lângă familia sa, pentru că familia este prioritatea sa sfântă. Îşi doreşte să-l slujească pe Dumnezeu şi să facă bine. Atât îşi mai doreşte.”

Avocatul Răzvan Doseanu a invocat în instanță un exemplu menit să ilustreze ceea ce consideră a fi o discriminare generată exclusiv de momentul judecării cauzelor.

„Dă exemplu: X împreună cu Cătălin Cherecheș, comit în aceea zi, aceeaşi faptă, în calitate de coautori, fură corcoduşe; cauzele se disjung, cauza lui Cătălin Cherecheș este judecată înainte de publicarea recursului în interesul legii 1/2025, iar cauza coautorului X se judecă după publicarea acestuia. Pe criterii exclusiv administrative, X beneficiază, Cherecheș nu beneficiază.”

Apărarea susține că o astfel de situație ar încălca articolul 16 din Constituție, care garantează egalitatea în fața legii și a autorităților publice.

În ședința de judecată a avut loc un dialog rar întâlnit între avocatul apărării și procurorul DNA. Potrivit consemnărilor din dosar, reprezentantul Ministerului Public a admis că argumentația juridică este corectă, dar a subliniat lipsa cadrului procedural necesar pentru a interveni.

„Reprezentantul Ministerului Public arată că aşa este cum spune domnul avocat. Din păcate noi nu avem în acest cadru pârghiile necesare să reformăm hotărârea cu istoricul.”

Procurorul a explicat că prescripția este un motiv de contestație în anulare, iar această chestiune a fost deja tranșată definitiv prin hotărârea de condamnare.

Judecătorii Tribunalului Maramureș au respins contestația la executare formulată de Cătălin Cherecheș, arătând că această procedură nu permite analizarea fondului cauzei sau modificarea unei hotărâri definitive.

Singura variantă rămasă pentru fostul primar este soluționarea excepției de neconstituționalitate de către Curtea Constituțională. Procedura nu are termene fixe, iar durata poate varia de la câteva luni la peste un an, în funcție de complexitatea cauzei.

Avocatul Răzvan Doseanu a anunțat că, în cazul unui eșec la CCR, ia în calcul sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului.