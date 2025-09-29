Fostul primar Cătălin Cherecheș, obligat să dea înapoi o parte din avere

Curtea de Apel Cluj a hotărât, luni, confiscarea a 2,6 milioane de lei de la Cătălin Cherecheș, fostul primar al municipiului Baia Mare, reprezentând avere nejustificată. „Constată că persoana cercetată a dobândit nejustificat suma de 2.685.708,318 lei și, în consecință, obligă persoana cercetată la plata acestei sume”, se mai arată în hotărârea Curții de Apel Cluj.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea formulată de Comisia de cercetare a averilor prin Ordonanța nr. 2 din 28 noiembrie 2019, în dosarul nr. 520/33/2019, împotriva lui Cătălin Cherecheș.

Cauza s-a judecat în contradictoriu cu statul român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Integritate.

Decizia a fost pronunțată după șase ani de procese, începute în momentul în care Agenția Națională de Integritate a constatat că fostul primar nu poate justifica o parte semnificativă din avere.

În 2019, Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat că există diferențe nejustificate între averea dobândită și veniturile lui Cătălin Cherecheș, în valoare totală de 2.685.708 lei, și a sesizat instanța de judecată. În 2021, Curtea de Apel Cluj a admis sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor, a constatat că suma de 2.685.708 lei a fost obținută nejustificat și a dispus confiscarea ei de la Cătălin Cherecheș.

Decizia a fost contestată, iar în 2023 Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul lui Cătălin Cherecheș, a anulat sentința și a retrimis dosarul spre rejudecare.

„La data de 29 septembrie 2025, în rejudecare, după administrarea probei cu expertiză contabilă și întocmirea unui supliment la raportul de expertiză întocmit în cauză, Curtea de Apel Cluj admite sesizarea Comisiei de Cercetare a Averilor din cadrul CA Cluj și dispune confiscarea sumei de 2.685.708,318 lei”, a anunțat ANI.

Fostul primar al municipiului Baia Mare este în închisoare din noiembrie 2023, unde execută o pedeapsă de cinci ani pentru luare de mită.