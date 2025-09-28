Condamnat la moarte cu suspendare. Final de proces în cazul fostului ministru chinea al Agriculturii

Fostul ministru chinez al Agriculturii, Tang Renjian, a fost condamnat duminică la moarte, cu suspendarea execuției de doi ani, de către un tribunal din nord-estul Chinei, potrivit AFP. Tribunalul popular din Changchun, provincia Jilin, a precizat că Tang a acceptat mită în bancnote și bunuri între 2007 și 2024, în valoare totală de peste 268 de milioane de yuani (aproximativ 32 de milioane de euro).

Potrivit comunicatului, aceste fapte „au cauzat pierderi extrem de grave intereselor statului și poporului, justificând astfel pedeapsa cu moartea”. Tang și-a recunoscut „crimele” și și-a exprimat remușcările.

Această condamnare face parte din campania anticorupție lansată de președintele Xi Jinping, care a vizat mai mulți responsabili de rang înalt. Susținătorii afirmă că inițiativa întărește guvernarea ireproșabilă, iar criticii consideră că este folosită și pentru eliminarea rivalilor politici.

Tang a fost ministru al Agriculturii între 2020 și 2024, anterior guvernator al provinciei Gansu și vicepreședinte al regiunii autonome Guangxi.Alte anchete similare în ministerul Apărării

Căderea lui Tang survine după anchete pentru corupție în cazul foștilor miniștri ai Apărării, Li Shangfu și Wei Fenghe. Li a fost demis după șapte luni în funcție și ulterior exclus din Partidul Comunist Chinez pentru presupuse infracțiuni, inclusiv corupție. Succesorul său, Dong Jun, actualul ministru al Apărării, ar fi fost, de asemenea, vizat de o anchetă pentru corupție.