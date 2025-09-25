O judecătoare, concluzie după condamnarea unui recidivist la 30 de ani de închisoare: O fac publică pentru că e nevoie de ea

Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a afirmat, după ce a postat condamnarea la 30 de ani de închisoare a unui recidivist acuzat că a încercat să își omoare soția, că „este nevoie de ea”. „Știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Judecătoarea a afirmat că a scris în motivarea sa condamnarea inculpatului la 30 de ani de închisoare. „Maximul general al pedepsei închisorii pentru tentativa la omor calificat asupra soției, in recidivă postexecutorie, după un alt omor si o altă tentativa de omor, si cu agravanta specifica violenței de gen”, a mai scris aceasta.

Ea a adăugat: „N-am vreun sentiment de milă, desi sunt conștientă că va muri în detenție”.

Sorina Marinaș a afirmat că atunci când judecătorii își inhibă sentimentele firești de iertare și înțelegere, „fiind conștienti că prin soluție condamnă la moarte in detenție, fapta aia, grefata pe antecedente, e atât de grava încât determina eliminarea oricărei remușcări”.

„Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine ma bucura, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, in general, soluțiile când am convingerea ca societatea e libera, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune in pericol drepturi fundamentale”, a mai spus aceasta.

Ea a spus că își dorește ca această soluție să „revigoreze un pic practica pe procesul de individualizare”, astfel încât atenția să nu mai fie concentrată doar asupra agresorului, ci și asupra victimei, a fricii trăite de aceasta. „O fac publică pentru că e nevoie de ea”, a mai spus aceasta.

Potrivit procurorilor, pe 23 octombrie 2024, victima se afla acasă împreună cu soțul ei, Ștefan Băbăț. Bărbatul se odihnea întins pe pat, iar femeia a luat câteva haine și a mers în aceeași cameră pentru a le călca, deoarece acolo se afla fierul de călcat.

La scurt timp, agresorul i-a reproșat soției că l-a ars cu fierul de călcat și a părăsit camera. După două-trei minute, Ștefan Băbăț s-a întors înarmat cu un cuțit cu lama de 11 centimetri, a închis ușa și s-a îndreptat direct către femeia care continua să calce, având spatele întors. Fără să rostească vreo vorbă, a apucat-o de vestă, a tras-o spre el și a înjunghiat-o în partea dreaptă a gâtului.

Victima a realizat pericolul și a încercat să prindă lama cuțitului, dar bărbatul i l-a smuls din mâini, provocându-i tăieturi la palme, apoi a lovit-o din nou în zona gâtului, a tâmplei și a obrazului stâng. Rănită, femeia a căzut pe pat, iar agresorul a ieșit din cameră.

„După ce și-a mai revenit, victima s-a ridicat din pat, a ieşit din cameră, apoi a reuşit să fugă de acasă. (…) Întrucât a observat că rana de la gât sângera abundent, persoana vătămată şi-a luat baticul de pe cap şi s-a legat la gât, pentru a încerca să oprească sângerarea”, se arată în motivarea instanței.