Recidivist din Alba Iulia, arestat preventiv pentru viol asupra unei angajate de hotel

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat că un bărbat de 40 de ani din Alba-Iulia a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că ar fi violat o tânără de 21 de ani, angajată a unui hotel din oraș, sub pretextul că este client al hotelului și amenințând-o cu un briceag. Acesta are în prezent mai multe condamnări atât în România, cât și în alte țări, pentru comiterea mai multor infracțiuni.

Un bărbat, reținut marți de polițiști pentru viol, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, la decizia unui magistrat de la Judecătoria Alba Iulia.

Conform probelor din dosar, în dimineața zilei de 23 septembrie, în jurul orei 4:00, acesta s-ar fi aflat în incinta unui hotel din Alba Iulia și, având asupra sa un briceag, ar fi constrâns o angajată a hotelului, amenințând-o cu acte de violență, pentru a o forța să întrețină un raport sexual.

Procurorii precizează că bărbatul acuzat de viol se află în stare de recidivă și a fost condamnat de mai multe ori, atât în România, cât și în străinătate, pentru comiterea unor infracțiuni diverse

Acesta se află în stare de recidivă postexecutorie și fusese eliberat din penitenciar pe 17 august 2025, la scurt timp după ce a comis fapta.

Parchetul Tribunalului Alba precizează că procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, iar bărbatul a dobândit calitatea de inculpat. La 23 septembrie, a fost solicitată arestarea preventivă pentru 30 de zile, cerere admisă de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Alba Iulia.

Reclamația privind violul a fost făcută chiar de tânăra de 21 de ani, victimă a faptei, iar bărbatul a fost prins la scurt timp de polițiștii din municipiu.