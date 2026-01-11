Dureri în piept, fără cauză cardiacă. Rolul poziției de somn, explicată de un medic

Un medic avertizează în legătură cu modul în care alegem să ne odihnim, spunând că anumite poziții adoptate în timpul nopţii pot favoriza apariţia durerilor în piept. Potrivit doctorului Kukadia, felul în care ne aşezăm atunci când dormim poate influenţa atât mecanica respiraţiei, cât şi presiunea exercitată asupra zonei toracice, ceea ce, în timp, poate duce la episoade dureroase, fără să știm ce le-a provocat.

Doctorul Suraj Kukadia, cunoscut online ca Dr. Sooj, a explicat într-un videoclip de ce dormitul pe burtă poate fi o idee proastă. Reacția sa a venit după ce o creatoare de conținut a apărut pe TikTok dintr-un pat de spital, avertizându-și urmăritorii: „Acesta este semnul că ar mai trebui să dormi pe burtă”.

Medicul atrage atenția că această poziție poate favoriza apariția costocondritei, o inflamație localizată în zona în care coastele se apropie prea mult de stern. Potrivit NHS, afecțiunea se manifestă prin dureri ascuțite în piept, care se pot intensifica la mișcare sau în timpul respirației.

„Din fericire, nu orice durere toracică are legătură cu inima”, a subliniat Dr. Sooj. El a explicat că în cazul creatoarei de conținut a fost vorba exact de costocondrită (durere toracică cauzată de inflamația cartilajelor costale și a articulațiilor costosternale).

Medicul spune că iritarea cartilajului care unește coastele de stern provoacă acea durere înțepătoare, de obicei accentuată la apăsarea zonei, la răsucire sau la respirații puternice, când toracele se lărgește în mod natural.

Medicul a explicat foarte clar că dormitul pe burtă poate favoriza apariția costocondritei. Această poziție comprimă toracele pentru perioade îndelungate, iar presiunea constantă poate irita articulațiile dintre coaste și cartilaje, cunoscute drept articulații costocondrale.

În plus, combinația dintre un somn în poziție nepotrivită și activități solicitante pe parcursul zilei, precum ridicarea greutăților sau menținerea unei poziții tensionate, poate deveni „rețeta perfectă” pentru declanșarea inflamației.

Totuși, afecțiunea se tratează relativ ușor. Dr. Sooj subliniază că recuperarea se bazează pe odihnă, administrarea de antiinflamatoare atunci când sunt recomandate și exerciții ușoare de întindere a peretelui toracic, alături de evitarea pozițiilor care exercită presiune asupra pieptului.

Recomandările medicului sunt în concordanță cu cele ale specialiștilor Amerisleep, care sfătuiesc pacienții cu costocondrită să renunțe la dormitul pe burtă. Ca alternative, aceștia propun somnul pe spate sau pe o parte, atât timp cât nu provoacă dureri.

Potrivit NHS, costocondrita se manifestă prin dureri puternice, înțepătoare, localizate în partea frontală sau laterală a pieptului. Disconfortul se poate intensifica în situații precum:

mișcarea trunchiului,

poziția culcat,

respirațiile profunde,

apăsarea în zona centrală a pieptului.

NHS recomandă contactarea serviciului de urgență dacă există suspiciunea de costocondrită. Instituția subliniază că orice durere toracică trebuie evaluată pentru a elimina riscul unor probleme medicale mai grave. Totodată, apelul la numărul de urgență este esențial în cazul unei dureri toracice bruște care:

iradiază spre brațe, spate, gât sau maxilar,

provoacă senzație de presiune sau greutate în piept,

apare împreună cu dificultăți de respirație, transpirații, stare de rău sau vărsături,

persistă mai mult de 15 minute.

Aceste simptome pot indica debutul unui atac de cord și necesită intervenție medicală imediată, potrivit nhsinform.