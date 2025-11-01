Dormitul în întuneric total poate reduce riscul de boli cardiovasculare. Studiu

Cercetările recente sugerează că stingerea completă a luminilor pe timpul nopții ar putea aduce beneficii mult mai importante decât simplele nopți odihnitoare. Studiile publicat în revista JAMA Network Open arată că somnul în întuneric total nu doar că favorizează un somn de calitate, ci poate și să diminueze riscul de boli cardiovasculare, principala cauză de deces la nivel global.

Persoanele care au dormit cu lumină asemănătoare luminilor de plafon, au prezentat un risc cu 56% mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă. Cei expuși la o lumină intensă pe timpul nopții au avut un risc cu 32% mai mare de boli coronariene și cu 28% mai mare de accident vascular cerebral.

Potrivit Dr. Daniel Windred, co-autor principal al studiului publicat joi în JAMA Network Open, cercetătorii au folosit dispozitive purtabile la încheietura mâinii pentru a monitoriza intensitatea luminii la care participanții au fost expuși între orele 00:30 și 6 dimineața.

Potrivit lui Windred, cercetător asociat la Colegiul de Medicină și Sănătate Publică al Universității Flinders din Australia, un aspect limitativ al studiului este că datele disponibile se referă doar la intensitatea luminii, fără a identifica sursele specifice ale expunerii personale.

„Dacă am putea determina sursele obișnuite de lumină nocturnă la care suntem expuși, am putea oferi sfaturi mai precise decât simpla recomandare de a evita lumina puternică pe timpul nopții”, a explicat el.

Expunerea la lumină pe timpul nopții poate inhiba producția de melatonină, hormonul responsabil cu inducerea somnului, ceea ce sugerează că ajustarea rutinei de relaxare seara ar putea ajuta la un somn mai odihnitor.

Dr. Julio Fernandez-Mendoza, psiholog și director al departamentului de medicină comportamentală a somnului la Centrul de Cercetare și Tratament al Somnului Penn State Health, recomandă reducerea timpului petrecut în fața ecranelor și stingerea luminilor inutile cu aproximativ patru ore înainte de culcare.

„Dacă nu este posibil să dormiți în întuneric, încercați să folosiți o lumină cât mai slabă sau caldă în loc de lumini puternice de plafon”, a mai spus dr. Daniel Windred.

Cercetătorii recomandă, de asemenea, ca în dormitor să fie evitate ceasurile deșteptătoare luminoase și poziționarea patului lângă ferestre, atunci când este posibil. Pentru a reduce expunerea la lumină, storurile și draperiile opace se dovedesc eficiente, iar o mască de somn poate fi, de asemenea, un aliat în menținerea unui somn odihnitor.

Studiul realizat pe participanți cu vârsta medie de 62 de ani, parte a UK Biobank, indică o posibilă legătură între expunerea la lumină și sănătatea cardiovasculară. Cercetarea, care a urmărit peste 500.000 de persoane cu vârste între 40 și 69 de ani în Regatul Unit între 2006 și 2022, a inclus monitorizarea activității zilnice a participanților prin dispozitive purtabile timp de o săptămână.

Apoi, starea lor de sănătate a fost analizată pe o perioadă medie de nouă ani, oferind cercetătorilor o imagine detaliată și inovatoare asupra impactului luminii asupra inimii. Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare existente au fost excluse din studiu.

Rezultatele au arătat că expunerea la cea mai puternică lumină a fost asociată cu un risc crescut de 47% pentru infarct miocardic și cu 32% mai mare în dezvoltarea fibrilației atriale.

Datele sugerează, de asemenea, diferențe legate de vârstă și sex: femeile au avut un risc mai ridicat de insuficiență cardiacă și boală coronariană, în timp ce persoanele mai tinere au fost mai susceptibile la fibrilație atrială și insuficiență cardiacă.

Acest studiu oferă perspective noi asupra modului în care factorii de mediu, precum expunerea la lumină, pot influența sănătatea inimii pe termen lung, subliniind necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a înțelege mecanismele exacte.

Expunerea la lumină poate avea efecte importante asupra ritmului circadian, însă legătura cu bolile cardiovasculare rămâne neclară. Studiul recent identifică corelații între expunerea la lumină în timpul nopții și un risc crescut de afecțiuni ale inimii, dar cercetătorii subliniază că nu există dovezi care să demonstreze că lumina nocturnă cauzează direct aceste probleme.

„Pot exista și alte diferențe între persoanele expuse la lumină noaptea, care să explice riscul mai mare de boli cardiovasculare”, a explicat profesorul Tim Chico, specialist în medicină cardiovasculară la Universitatea din Sheffield, Anglia.

Autorii studiului au notat că asocierea dintre expunerea la lumină și sănătatea inimii a rămas semnificativă chiar și după ajustarea unor factori precum activitatea fizică, fumatul, consumul de alcool, alimentația, munca în ture sau alți factori relevanți. Pe de altă parte, cercetarea aduce dovezi convingătoare că lumina din timpul zilei, în special după trezire, este asociată cu o sănătate cardiovasculară mai bună.

„Acesta este unul dintre puținele studii care prezintă dovezi convingătoare că expunerea excesivă la lumină în timpul zilei, de exemplu după trezirea dimineața, este legată de o sănătate cardiovasculară bună”, a concluzionat Fernandez-Mendoza, potrivit CNN.