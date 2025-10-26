Regina Maria și amantul canadian. Iubirea secretă care a sfidat coroana

Povestea secretă dintre Regina Maria a României și locotenentul canadian Joe Boyle, aventurier, spion și confidentul suveranei. O iubire care a sfidat regulile monarhiei și a rămas ascunsă aproape un secol.

Anul era 1917, iar România se afla în plin dezastru. Armata germană ocupa două treimi din țară, iar familia regală se refugiase la Iași. În mijlocul acelei disperări, Regina Maria – frumoasă, carismatică și cu o energie neobișnuită – l-a întâlnit pe Joseph Whiteside Boyle, un aventurier canadian venit pe front ca reprezentant al Crucii Roșii și al unei companii petroliere.

El era un bărbat impunător, cu o reputație legendară: fost campion de box, explorator în Yukon și un om de acțiune care nu se temea de nimic. Ea era o regină strălucitoare, dar prinsă într-o viață de datoria regală și de o căsătorie rece. Întâlnirea lor a fost o scânteie într-o lume în ruine.

Relația dintre Maria și Boyle a început ca o colaborare în misiuni umanitare, dar curând a devenit o legătură emoțională profundă, dovedită de scrisorile pe care regina i le-a trimis ani la rând.

În una dintre ele, păstrată în Arhivele Naționale ale Canadei, Maria îi scrie:

„Tu ești liniștea mea când sufletul îmi e furtună. Nimeni nu m-a înțeles așa cum o faci tu.”

Alte scrisori vorbesc despre „lumina” pe care Boyle i-a adus-o în viață și despre încrederea totală pe care o avea în el. Deși nu există dovezi certe ale unei legături fizice, tonul scrisorilor arată o intimitate emoțională evidentă, pe care regina nu o mai avusese nici cu soțul ei, Ferdinand.

Joe Boyle nu a fost doar un amant posibil. A fost un erou real. În 1918, când guvernul român era în exil la Iași, Boyle a organizat misiuni spectaculoase pentru a salva tezaurul României, aflat la Moscova, și pentru a elibera prizonieri români din lagărele bolșevice.

Regina l-a numit „omul care a făcut imposibilul posibil”. Pentru meritele sale, a primit distincții din partea Casei Regale și a rămas consilierul personal al reginei chiar și după război.

După 1919, când România Mare s-a născut din cenușa Primului Război Mondial, Boyle a devenit o prezență constantă la Palatul Cotroceni și la Peleș. Curtea regală murmura, diplomații britanici observau, iar presa străină specula. Relația celor doi devenise un secret știut de toată lumea.

În 1920, Boyle a însoțit-o pe Regina Maria într-o vizită oficială la Londra. Acolo, zvonurile s-au amplificat. Casa Regală britanică privea cu suspiciune apropierea reginei de un simplu „aventurier canadian”, în timp ce jurnaliștii vremii scriau despre „o relație care depășește granițele decenței diplomatice”.

Regele Ferdinand, discret dar afectat, a ales tăcerea. Regina, obișnuită să-și asume pasiunile, nu a negat niciodată legătura. „Viața mea este un roman pe care nu-l pot opri din scris”, îi spunea ea unei confidente din anturajul său.

În 1923, Joe Boyle a plecat înapoi în Canada, bolnav și obosit. Regina i-a scris constant, dar el s-a stins trei ani mai târziu, la 56 de ani, într-un spital londonez.

Vestea morții l-a zguduit pe suverană. În jurnalul ei, Maria nota:

„S-a stins omul meu curajos, care mi-a fost sprijin și prieten. Nimeni nu va înțelege vreodată ce a însemnat el pentru mine.”

Mult timp, Boyle a fost uitat. Abia în 1983, la cererea guvernului canadian, rămășițele sale au fost repatriate la Woodstock, Ontario, dar pe mormântul său a fost pusă o cruce trimisă din România, la dorința Reginei Maria.

Istoricii au redescoperit povestea în anii 2000, când Arhivele Naționale ale Canadei au publicat corespondența reginei cu Boyle. Scrisorile arată o femeie pasională, lucidă, care își asuma emoțiile cu o sinceritate rară pentru o regină.

Regina Maria, supranumită „regina-soldat” și „inima României Mari”, a fost nu doar un simbol politic, ci și o femeie care a trăit intens. Povestea ei cu Joe Boyle e mai mult decât o aventură romantică: este întâlnirea dintre două spirite libere, într-un secol care le-a judecat pentru curajul de a iubi.

La Castelul Bran, în camera ei preferată, Regina Maria păstra o fotografie a lui Boyle. Se spune că, în ultimele clipe de viață, a cerut să-i fie adusă pe noptieră.

Poate că a fost iubirea vieții ei, poate doar un vis într-o epocă dominată de datorie și decență. Dar într-o lume a bărbaților și a războaielor, Regina Maria a avut curajul de a trăi și de a simți, iar povestea cu Joe Boyle rămâne una dintre cele mai tulburătoare istorii de dragoste din România modernă.