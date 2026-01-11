Cum a ajuns somnul la birou un lucru normal în Japonia

În multe birouri japoneze, imaginea unui angajat care își odihnește capul pe brațe pentru câteva minute nu este automat interpretată ca lipsă de interes. Practica are o explicație culturală și socială, dar și una legată de ritmul de muncă și de somnul insuficient. În Japonia, acest obicei este asociat cu „inemuri”, un termen folosit pentru a descrie ideea de „a dormi fiind prezent”, adică o pauză scurtă de somn care nu presupune părăsirea spațiului de lucru.

Inemuri este descris mai degrabă ca o formă de „prezență” continuă decât ca o pauză. Sociologul Brigitte Steger, care a analizat fenomenul, arată că inemuri poate funcționa ca un semnal social: oboseala vizibilă este interpretată, în anumite contexte, drept rezultat al devotamentului față de muncă și al timpului îndelungat petrecut la serviciu.

Cu alte cuvinte, mesajul transmis poate fi „am muncit până la epuizare”, nu „mă sustrag de la responsabilități”.

Toleranța nu este însă necondiționată. În analiza menționată, inemuri are un cod informal: somnul este scurt, discret și nu blochează activitatea altora. Nu este vorba despre a transforma biroul în loc de dormit, ci despre momente scurte, de obicei în perioade de oboseală acumulată.

Explicația culturală se leagă de o realitate documentată: Japonia s-a confruntat decenii la rând cu problema excesului de muncă și cu riscurile asociate. Termenul „karoshi” este folosit tocmai pentru a desemna consecințe grave ale suprasolicitării, iar autoritățile au introdus treptat măsuri de prevenție și reguli mai stricte privind orele suplimentare.

Un reper important este pachetul de reforme cunoscut drept „Work Style Reform”, care a introdus limite legale pentru orele suplimentare. Ministerul japonez al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale precizează, în materialele explicative, că limita este de 45 de ore suplimentare pe lună și 360 pe an, cu plafoane maxime în situații speciale, inclusiv un total anual de 720 de ore, sub 100 de ore într-o lună (incluzând munca în zile libere) și o medie sub 80 de ore pe lună pe câteva luni consecutive.

Chiar dacă aceste reguli urmăresc reducerea suprasolicitării, ele nu schimbă instantaneu obiceiurile și așteptările din unele medii profesionale. În acest context, inemuri rămâne, în anumite echipe, o adaptare informală: o scurtă recuperare, fără a părăsi spațiul în care se desfășoară munca.

În ultimii ani, pe lângă toleranța culturală față de inemuri, apar și soluții concrete care tratează somnul scurt ca instrument de refacere rapidă. Un exemplu este interesul pentru dispozitive sau spații dedicate „power nap”-ului, inclusiv cabine sau structuri de odihnă proiectate pentru pauze foarte scurte, în condiții controlate.

Proiectul „Giraffenap” propune chiar o formă de odihnă în poziție aproape verticală, gândită pentru a limita durata somnului și a facilita revenirea rapidă la activitate.

Astfel de soluții nu înlocuiesc nevoia de somn suficient, dar arată o schimbare: oboseala nu mai este doar un „cost” acceptat, ci devine o problemă pe care unele organizații încearcă să o gestioneze mai pragmatic.

Chiar și în Japonia, somnul la birou nu este o regulă oficială generală. Diferențele între domenii, companii și roluri pot fi mari. Inemuri funcționează mai bine în contexte în care angajatul rămâne „disponibil” și nu afectează mersul activității, iar interpretarea socială depinde de loc, moment și ierarhie.

În același timp, eforturile guvernamentale de a limita orele suplimentare și de a combate efectele suprasolicitării indică o direcție clară: reducerea presiunii care face necesare astfel de „micro-pauze” de recuperare.