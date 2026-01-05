Trei zodii, în centrul previziunilor despre sănătate în 2026

Trei semne zodiacale ar putea avea nevoie să acorde o atenție mai mare stării lor fizice și emoționale pe parcursul anului viitor, în special în perioadele marcate de tranzite planetare și eclipse, potrivit The Times of India.

Predicțiile se bazează pe interpretări astrologice ale configurațiilor planetare pentru anul 2026, fără a constitui sfaturi medicale și fără a se substitui recomandărilor profesioniștilor în sănătate.

Conform articolului, influența planetei Marte asupra Capricornului la începutul anului 2026 ar putea avea implicații asupra zonei articulare și a somnului — elemente ce pot afecta rutina de sănătate a nativilor.

În materialul intitulat „Capricorn Health and Wellness Horoscope 2026”, se menționează că „Prezența lui Marte în Capricorn la începutul anului ar putea duce la stres articular și la spate.”, iar eclipsele din februarie și martie vor evidenția aspecte legate de articulații, dinți, piele și tipare de somn.

Aceste configurații astrologice sunt interpretate ca semnale pentru Capricorn că ar putea întâmpina perioade în care odihna, postura și gestionarea semnelor corporale devin elemente importante ale îngrijirii sănătății.

Un alt semn vizat de previziuni este Cancerul. Tot Times of India a publicat pe 26 decembrie 2025 un horoscop pentru sănătate și bunăstare care indică o potențială creștere a nivelului de stres și afectarea tiparelor de somn și digestie pentru nativii din această zodie.

Articolul arată că „Marte te va face conștient încă de la începutul anului despre modul în care corpul tău gestionează stresul, presiunea și emoțiile neexprimate”, iar eclipsele din februarie și martie vor accentua dezechilibrele care afectează somnul și starea generală de bine.

Această interpretare astrologică sugerează că Racii ar putea observa fluctuații în nivelul lor de energie și că gestionarea stresului ar putea fi o preocupare importantă în 2026.

Un al treilea semn care apare în previziunile astrologice internaționale în contextul sănătății în 2026 este Balanța.

Anumite tranziții planetare, inclusiv conjuncția între Marte și Saturn, ar putea influența echilibrul emoțional și fiziologic al nativilor din această zodie.

Articolul intitulat „Horoscopul Balanței pentru sănătate și bunăstare 2026: De la binecuvântările lui Jupiter la avertismentele de eclipsă - Cum să reconstruiești pacea și strălucirea interioară” acum că „Eclipsele care au loc în februarie și martie sunt susceptibile de a perturba tiparele de somn, echilibrul hormonal și digestia”.

Astfel, pentru Balanțe, ciclurile solare și eclipsele din primele luni ale anului următor sunt interpretate ca momente în care somnul, digestia și echilibrul interior necesită o atenție sporită.