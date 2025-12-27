Trei zodii vor avea „cea mai tare zi” de Sfântul Ștefan

În ziua de Sfântul Ștefan, astrologii identifică trei zodii care au șanse să profite de spiritul sărbătorii și să se bucure de activități plăcute și relaxante alături de familie și prieteni.

Previziunile pentru data de 27 decembrie menționează că nativii Berbec, Taur și Gemeni vor avea o zi mai activă din punct de vedere social și vor putea experimenta momente de destindere și voie bună.

Astrologii remarcă că pentru nativii din zodia Berbec, ziua de 27 decembrie începe cu sentimentul responsabilității, dar apare şi o tendinţă spre ieşirea din rutina cotidiană, potrivit horoscopului publicat pentru această dată. Textul notează faptul că

Pentru nativii Tauri, horoscopul indică o zi în care se poate manifesta o înţelegere mai bună a aspectelor financiare sau a unor strategii personale.

În acelaşi horoscop, se spune că „Taurii au şansa de a înţelege mai bine aspectele financiare sau strategice din viaţa lor.”

Gemenii sunt menţionaţi în aceeaşi previziune astrală ca având „interacțiuni interesante” în cursul zilei, alături de o stare emoțională de nelinişte, însă şi potențial pentru activităţi creative.

Textul spune despre Gemeni că „ziua aduce interacţiuni interesante pentru Gemeni, dar şi o stare de nelinişte” dar recomandă evitarea deciziilor majore şi concentrarea pe activităţi care stimulează creativitatea.

Aceste mențiuni apar pe fondul observațiilor culturale legate de data de 27 decembrie, când este celebrată sărbătoarea Sfântului Ștefan în tradiția creștin‑ortodoxă. Sfântul Ştefan este cunoscut ca „primul martir al Bisericii” şi este comemorat anual pe această dată de credincioşi.

Pe 27 decembrie, calendarul creştin ortodox îl cinsteşte pe Sfântul Ştefan‑Cel Încununat, un diacon din Ierusalim considerat primul martir pentru credinţă în creştinism, conform tradiţiei biblice şi liturgice.

Ziua este asociată cu tradiţii care includ pomenirea celor adormiţi, fapte bune şi reflecţie spirituală.

Un articol dedicat semnificaţiei acestei sărbători explică că „Sfântul Ştefan rămâne un simbol puternic al curajului, iertării şi iubirii de Dumnezeu” şi că sărbătoarea sa „reprezintă un moment de reflecţie asupra iertării şi a puterii credinţei.”