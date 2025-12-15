Numărul pensionarilor din România a crescut. Ce valoare are pensia medie lunară

În trimestrul al III-lea din 2025, numărul pensionarilor din România a înregistrat o ușoară creștere față de trimestrul anterior, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. În același interval, pensia medie lunară a ajuns la 2.941 de lei, marcând un avans modest comparativ cu trimestrul precedent.

Datele INS arată că, în trimestrul III 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4,921 milioane de persoane, în creștere cu 3.000 față de trimestrul II al aceluiași an. Pensia medie lunară a fost de 2.941 de lei, mai mare cu 0,3% față de trimestrul anterior.

„În trimestrul III 2025: numărul mediu de pensionari a fost de 4.921.000 persoane, în creştere cu 3.000 persoane faţă de trimestrul II 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.569.000 persoane, în creştere cu 7.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (determinată luând în calcul sumele brute plătite pentru toate categoriile de pensionari - de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc. - de către casele de pensii) a fost de 2.941 lei, în creştere cu 0,3% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Indicele pensiei medii reale, calculat în raport cu trimestrul anterior, a fost de 94,1%.

Comparativ cu trimestrul III 2024, numărul mediu de pensionari a scăzut cu 44.000 de persoane. De asemenea, categoria pensionarilor din sistemul asigurărilor sociale de stat a înregistrat o diminuare de 28.000 de persoane. În schimb, pensia medie lunară și pensia medie lunară din sistemul asigurărilor sociale de stat au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut, cu 13,9%, respectiv 14,5%.

Față de trimestrul precedent, numărul mediu total de pensionari a crescut cu 3.000 de persoane, iar numărul pensionarilor de asigurări sociale de stat a fost mai mare cu 7.000. Pensia medie lunară și pensia medie din sistemul asigurărilor sociale de stat au înregistrat, de asemenea, majorări de 0,3%, respectiv 0,1%.

Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat dețin ponderea dominantă, reprezentând 92,9% din totalul pensionarilor de asigurări sociale.

În funcție de tipul pensiei, majoritatea beneficiarilor sunt pensionari pentru limită de vârstă, care reprezintă 80% din totalul pensionarilor de asigurări sociale. Aceștia sunt urmați de beneficiarii pensiilor de urmaș, cu o pondere de 9,6%, și de pensionarii de invaliditate, care reprezintă 8,3%.

Cele mai reduse ponderi se regăsesc în rândul pensionarilor cu pensii anticipate, cu 0,1%, și al celor cu pensii anticipate parțial, care au o pondere de 2,1%. În categoria pensiilor pentru limită de vârstă se regăsesc 1.768.000 de bărbați și 2.167.000 de femei, majoritatea având stagiu complet de cotizare: 1.425.000 de bărbați (80,6%) și 1.734.000 de femei (80%).

Raportul dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat și cel al salariaților a fost de 8 pensionari la 10 salariați. Acest indicator prezintă diferențe majore la nivel teritorial, de la 4 pensionari la 10 salariați în Municipiul București și județul Ilfov, până la 14 pensionari la 10 salariați în județul Teleorman și 13 pensionari la 10 salariați în județul Vaslui.

Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 2.815 lei, iar pensia medie nominală netă pentru limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare a reprezentat 60,2% din câștigul salarial mediu net, față de 59,6% în trimestrul precedent.

Valoarea pensiei medii de asigurări sociale de stat a variat semnificativ în funcție de județ, diferența dintre minim și maxim fiind de 1.331 de lei. Cele mai mici valori s-au înregistrat în județele Botoșani (2.229 lei), Vrancea (2.266 lei) și Giurgiu (2.276 lei), iar cele mai mari în Municipiul București (3.560 lei), județul Hunedoara (3.505 lei) și județul Brașov (3.325 lei).

Pensia medie lunară de asigurări sociale pentru femei rămâne mai mică decât cea a bărbaților pentru principalele categorii de pensii, inclusiv în situațiile în care femeile sunt majoritare numeric. În cazul pensiei pentru limită de vârstă, pensia femeilor a reprezentat 61,6% din cea a bărbaților. Cea mai mare diferență se observă la pensiile pentru stagiu incomplet de cotizare, unde pensia medie a femeilor a fost doar 48% din cea a bărbaților. Cele mai apropiate valori între pensiile femeilor și bărbaților se regăsesc în categoria pensiei anticipate, unde media a fost de 3.761 lei pentru femei, comparativ cu 4.105 lei pentru bărbați.

În trimestrul III 2025, numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea indemnizației sociale a fost de 892.100 persoane. Dintre acestea, 836.200 provin din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,3% din totalul pensionarilor acestui sistem.

Alte 52.000 de persoane sunt pensionari din fostul sistem pentru agricultori, echivalentul a 42,4% din totalul pensionarilor agricultori, iar 3.900 de beneficiari provin din sistemul militar, reprezentând 1,8% din totalul pensionarilor militari.