O nouă pensie, prin înscriere automată. Cum funcționează sistemul

Instituțiile europene analizează introducerea unui mecanism suplimentar de economisire pentru pensie, construit pe baza contribuțiilor private și a înscrierii automate a angajaților.

Propunerea discutată la Bruxelles vizează crearea unui al doilea pilon de economisire, distinct de sistemele publice de pensii, care să funcționeze pe principiul participării implicite și al retragerii prin opțiune explicită.

Potrivit conceptului aflat în dezbatere, angajații ar urma să fie înscriși automat într-un fond privat de pensii suplimentare, fără a fi necesară o cerere prealabilă. Contribuțiile ar urma să fie plătite atât de angajat, cât și de angajator, iar sumele acumulate ar fi investite pe piețele financiare, cu scopul de a genera randamente pe termen lung.

Modelul propus se bazează pe o schimbare de paradigmă față de sistemele actuale de economisire voluntară. În loc ca participarea să fie opțională și să necesite inițiativă din partea angajaților, înscrierea ar deveni regula generală, iar renunțarea ar fi posibilă doar printr-o decizie expresă.

Fondurile colectate ar urma să fie administrate de entități private și investite în instrumente financiare precum acțiuni, obligațiuni și fonduri diversificate. Obiectivul declarat este obținerea unor randamente superioare, pe termen lung, comparativ cu economisirea pasivă sau exclusiv publică.

Propunerea pornește de la ideea că un sistem automatizat ar putea crește semnificativ numărul persoanelor care economisesc suplimentar pentru pensie, fără a impune în mod direct o obligație juridică individuală.

Datele analizate la nivel european indică un nivel redus al economisirii private pentru pensie. Potrivit estimărilor citate în documentele de lucru ale Comisiei Europene, doar aproximativ 20% dintre cetățenii Uniunii Europene beneficiază de o pensie ocupațională, iar aproximativ 18% dețin un instrument de economisire privată dedicat perioadei de pensionare.

Aceste cifre alimentează îngrijorările legate de sustenabilitatea veniturilor viitorilor pensionari, în contextul îmbătrânirii populației, al scăderii natalității și al presiunii tot mai mari asupra sistemelor publice de pensii.

Deși propunerea a atras atenția prin caracterul său ambițios, arhitectura sistemelor de pensii rămâne o competență exclusivă a statelor membre. Uniunea Europeană nu are atribuții legale pentru a impune modificări directe în structura sistemelor naționale de pensii.

Rolul Bruxelles-ului se limitează la formularea de recomandări, la promovarea unor modele de bună practică și la sprijinirea dezvoltării unor instrumente complementare. Orice implementare efectivă a unui astfel de sistem ar depinde de deciziile guvernelor naționale și de adaptarea la specificul fiecărei economii.

Propunerea nu poate deveni automat obligatorie pentru cetățenii europeni și nu poate fi transpusă uniform în toate statele membre fără acordul acestora.

Pe lângă ideea unui al doilea pilon privat bazat pe înscriere automată, Bruxelles-ul lucrează și la dezvoltarea unor instrumente care să crească transparența și capacitatea de planificare financiară a cetățenilor.

Printre inițiativele analizate se numără crearea unor sisteme digitale care să permită urmărirea drepturilor de pensie acumulate de-a lungul carierei. Aceste platforme ar urma să ofere informații centralizate despre contribuțiile realizate în diferite sisteme, publice și private, precum și estimări privind veniturile la momentul pensionării.

De asemenea, sunt avute în vedere așa-numitele „tablouri de bord” naționale ale pensiilor, care ar oferi autorităților o imagine de ansamblu asupra sustenabilității sistemelor existente. Aceste instrumente ar include date despre pensiile publice, cele ocupaționale și cele private, facilitând evaluarea impactului pe termen lung al politicilor adoptate.

Sistemele de pensii din Uniunea Europeană diferă semnificativ de la o țară la alta, fiind influențate de factori precum speranța de viață, structura pieței muncii și reformele implementate în ultimele decenii.

În unele state membre, pensiile private și ocupaționale joacă un rol important în veniturile la bătrânețe, în timp ce în altele sistemul public rămâne dominant. Uniunea Europeană încearcă să promoveze o anumită coerență prin mecanisme de coordonare, în special pentru cetățenii care au lucrat în mai multe state membre și care trebuie să își cumuleze drepturile de pensie.

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale oferă informații și ghiduri în acest sens, fără a interveni însă în structura națională a sistemelor.

În multe state membre, vârsta de pensionare este legată de speranța de viață, ceea ce a dus la creșteri treptate ale pragului de retragere din activitate, uneori către 67 sau chiar 70 de ani.

Chiar și în economii considerate solide, o parte semnificativă a pensionarilor se confruntă cu riscul sărăciei, iar dezbaterile privind echitatea sistemelor de pensii sunt intense. Acestea vizează atât diferențele dintre pensiile publice și cele speciale, cât și rolul fondurilor private în asigurarea unui venit decent la bătrânețe.

Propunerile Bruxelles-ului privind economisirea suplimentară sunt prezentate ca instrumente de sprijin pentru viitoarele generații, fără a modifica însă direct obligațiile statelor membre.