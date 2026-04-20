Vasile Dîncu a conturat două variante pentru PSD, înaintea votului decisiv de luni: Imposibilă întoarcere

Vasile Dîncu a anunțat că PSD se află într-un moment decisiv și trebuie să decidă dacă preia conducerea guvernării sau iese din coaliție. Europarlamentarul a criticat, totodată, actuala colaborare politică.

Vasile Dîncu, președintele PSD Cluj și europarlamentar, susține că partidul traversează o etapă decisivă, în care actuala formulă de guvernare nu mai poate continua în aceleași condiții. Acesta vorbește despre o „imposibilă întoarcere” la un parteneriat funcțional în cadrul coaliției.

Într-un mesaj amplu publicat pe pagina personală de Facebook, liderul social-democrat a descris o atmosferă politică tensionată, atât în spațiul public, cât și în interiorul alianței de guvernare.

În analiza sa, Dîncu a atras atenția asupra degradării dialogului politic, pe care l-a descris ca fiind transformat într-un „câmp de atac”, dominat de injurii și reacții disproporționate. Astfel, el a spus că PSD ar trebui să rămână consecvent unui discurs bazat pe argumente și nu pe conflict.

Totodată, liderul PSD Cluj a spus că nu a existat o colaborare între partenerii de guvernare, ci mai degrabă o opoziție față de inițiativele PSD.

„Nu a existat o negociere reală între parteneri, ci o rezistență constantă la orice propunere care venea din zona socială”, a spus Dîncu.

Vasile Dîncu a indicat mai multe decizii strategice care, în opinia sa, au afectat poziția partidului în cadrul guvernării. Printre acestea se numără cedarea unor pârghii importante de putere încă de la începutul coaliției, inclusiv acceptarea unui premier din afara partidului și pierderea unor ministere considerate esențiale.

Potrivit acestuia, aceste concesii au condus la o situație în care PSD nu mai are control real asupra deciziilor majore, deși suportă costurile politice ale guvernării. În același timp, agenda socială a partidului ar fi fost blocată sau diluată în procesul de negociere.

“În opoziție, PSD poate face lucruri esențiale pe care acum nu le poate face pe deplin: își poate redefini prioritățile în mod coerent, își poate reconstrui relația cu electoratul, își poate consolida organizațiile locale, își poate selecta liderii pe criterii de performanță și credibilitate”, spus Dîncu.

Liderul social-democrat a mai spus că s-a produs o separare între cei care iau deciziile și cei care își asumă consecințele acestora.

În opinia sa, această situație a generat o ambiguitate între rolul de partid aflat la putere și cel de opoziție, ceea ce a contribuit la pierderea identității politice și la scăderea încrederii electoratului.

În final, Vasile Dîncu a spus că presiunea pentru o decizie clară este în creștere, inclusiv din partea structurilor teritoriale ale partidului. „Nu mai există o a treia cale funcțională”, a spus acesta.

El a conturat două variante pentru PSD. „𝐎𝐫𝐢 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐭̦𝐢 𝐜𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐦 𝐜𝐮 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐨𝐫𝐢 𝐚𝐥𝐞𝐠𝐞𝐦 𝐮𝐧 𝐚𝐥𝐭 𝐝𝐫𝐮𝐦, 𝐮𝐧𝐮𝐥 𝐢̂𝐧 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐚̂𝐬̦𝐭𝐢𝐠𝐚̆𝐦 𝐯𝐨𝐜𝐞𝐚 𝐬̦𝐢 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐚. 𝐏𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐧𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐜𝐨𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐬̦𝐢 𝐟𝐚̆𝐫𝐚̆ 𝐝𝐞𝐦𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐧𝐮 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭𝐚̆ 𝐯𝐢𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐜”, a spus Dîncu.