Încrederea Comisiei Europene în România este foarte scăzută, anunță Dragoș Pîslaru. Care e motivul principal

Dragoș Pîslaru se teme de o reacție a Comieiei Europene.
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a atras, la Digi24, atenția asupra întârzierilor repetate în adoptarea reformei pensiilor magistraților, avertizând că acestea afectează serios încrederea Comisiei Europene în România.

Pîslaru a subliniat că reforma este un angajament asumat de România în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și că amânarea constantă a implementării ei subminează percepția executivului român la nivel european.

Comisia Europeană, încredere scăzută în România

Pîslaru a explicat că, deși Comisia respectă cadrul juridic din România, ceea ce observă este o tergiversare continuă a reformei, cu justificări pentru a întârzia aplicarea acesteia.

O reformă asumată de către România în acest PNRR, pe care România o tergiversează, o amână, creează scuze pentru ca să nu o facă. Încrederea Comisiei Europene în România, că într-adevăr vom livra această reformă, este foarte scăzută”, a spus Pîslaru.

Comisia Europeană

Comisia Europeană. Sursa foto: dreamstime.com

Lovitură adusă echilibrului instituțional

Pe plan intern, ministrul a avertizat că amânarea afectează nu doar stabilitatea bugetară, ci și echilibrul constituțional între puterile statului. Pîslaru a mai spus că guvernul a depus toate demersurile legale necesare pentru implementarea reformei. Tergiversările pun, însă, în pericol prerogativele executive privind gestionarea bugetului, ceea ce reprezintă, potrivit ministrului, o lovitură serioasă adusă echilibrului instituțional.

Este o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional, dacă guvernul nu poate să-și exercite prerogativele legate de bugete. Asta este o prerogativă exclusivă a executivului”, a mai spus Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pensiile magistraților, dezbătute de CCR în ședință

Curtea Constituțională a României (CCR) are programată, miercuri, de la ora 10.00, o nouă ședință în dosarul cu privire la reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Adoptarea unui hotărâri este, însă, incertă, ținând cont că unul dintre cei nouă judecători se află în concediu legal de opt zile. O nouă amânare nu este, astfel, exclusă. Ar fi cea de-a 5-a pe tema reformei pensiilor speciale.

Proiecte speciale