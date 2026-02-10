Guvernul cere accelerarea reformei managementului companiilor de stat. Ministerele trebuie să raporteze blocajele

Guvernul a analizat marți stadiul implementării reformei privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, una dintre obligațiile asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Discuțiile au avut loc în cadrul Comitetului interministerial coordonat de viceprim-ministrul Oana Gheorghiu, la Palatul Victoria, și au vizat îndeplinirea jaloanelor legate de cererile de plată 3, 4 și 5 din PNRR.

Potrivit unui comunicat al Executivului, reprezentanții ministerelor au prezentat informații actualizate despre procesele de selecție pentru conducerile întreprinderilor publice incluse în prima etapă a reformei. Această etapă vizează în special companii din domeniile energiei și transporturilor, considerate strategice pentru economia națională.

Reforma guvernanței corporative a companiilor de stat este una dintre condițiile importante pentru accesarea fondurilor europene din PNRR, fiind legată de profesionalizarea managementului și reducerea numirilor interimare în conducerea acestor entități.

În urma ședinței, s-a stabilit ca ministerele responsabile de implementarea reformei să transmită Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanței Întreprinderilor Publice (AMEPIP) situația actuală a procedurilor de selecție pentru managementul companiilor de stat.

„Ministerele responsabile de îndeplinirea acestui angajament, care corespunde unui jalon aferent cererii de plată număr 3 pentru care România a început să primească finanţare, vor transmite AMEPIP, până la sfârşitul acestei săptămâni, progresele realizate în acest proces sau, după caz, motivele pentru care au existat blocaje”, se arată în comunicatul Guvernului.

Această raportare are rolul de a clarifica stadiul implementării reformei și de a identifica dificultățile administrative sau procedurale care au întârziat procesul de selecție a conducerilor companiilor publice.

Un alt subiect analizat în cadrul întâlnirii a fost situația mandatelor interimare din consiliile de administrație și din conducerile executive ale companiilor de stat. Reducerea numărului de conduceri provizorii reprezintă un angajament asumat de România atât la nivel central, cât și la nivelul administrațiilor locale.

Executivul a subliniat că AMEPIP va continua dialogul cu reprezentanții companiilor publice pentru a sprijini aplicarea procedurilor de selecție conform legislației privind guvernanța corporativă.

„Având în vedere angajamentul României privind reducerea numărului întreprinderilor publice la care există management provizoriu, inclusiv la nivel local, s-a stabilit ca AMEPIP să continue dialogul cu reprezentanţii acestor companii pentru a oferi expertiză pentru demararea procedurilor de selecţie în baza legislaţiei privind guvernanţa corporativă”, precizează Guvernul.

Problema conducerilor interimare a fost frecvent criticată în ultimii ani, deoarece numirile temporare repetate au fost considerate un obstacol în calea profesionalizării managementului companiilor de stat.

Pe agenda ședinței s-a aflat și analiza opțiunilor privind viitorul unor întreprinderi publice. Guvernul a discutat posibilitatea restructurării, reorganizării sau adoptării altor soluții pentru anumite companii analizate.

Aceste discuții fac parte din procesul mai amplu de reformă a sectorului întreprinderilor publice, care urmărește creșterea eficienței economice și reducerea pierderilor financiare generate de unele societăți aflate în proprietatea statului.

Deși nu au fost anunțate decizii concrete privind companii specifice, analiza indică faptul că Executivul ia în calcul măsuri structurale pentru unele entități economice din sectorul public.

Un alt element discutat în cadrul reuniunii a fost implementarea unui instrument digital destinat monitorizării performanței întreprinderilor publice. Acesta reprezintă un jalon inclus în cererea de plată numărul 4 din PNRR.

„În ceea ce priveşte cererea de plată numărul 4, unul dintre jaloanele asupra căruia Guvernul s-a angajat este realizarea unui tablou de bord ce colectează date standardizate despre întreprinderile publice. Acest tablou de bord se regăseşte pe site-ul Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţei Întreprinderilor Publice”, arată Executivul.

Instrumentul digital ar trebui să permită o monitorizare mai eficientă a performanței companiilor de stat, prin colectarea și standardizarea datelor financiare și operaționale.

La ședința de lucru de la Palatul Victoria au participat mai mulți membri ai Guvernului și reprezentanți ai ministerelor implicate în reformă. Printre aceștia s-au numărat vicepremierul Oana Gheorghiu, vicepremierul Tánczos Barna, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei Irineu Darău și secretarul general al Guvernului Ștefan-Radu Oprea.

De asemenea, au participat reprezentanți ai ministerelor Energiei, Muncii, Agriculturii și Dezvoltării, instituții implicate în administrarea unor întreprinderi publice sau în implementarea reformelor prevăzute în PNRR.