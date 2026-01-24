Politica

Ce relație are acum Oana Gheorghiu cu Grindeanu. Președintele PSD a cerut în octombrie retragerea nominalizării vicepremierului

Comentează știrea
Ce relație are acum Oana Gheorghiu cu Grindeanu. Președintele PSD a cerut în octombrie retragerea nominalizării vicepremieruluiOana Gheorghiu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu are nicio relație cu PSD sau cu Sorin Grindeanu, subliniind că nu face politică și nu urmărește câștig electoral, dar că colaborează bine cu toți colegii și nu simte niciun conflict în Guvern.

Oana Gheorghiu despre relațția cu Sorin Grindeanu

Întrebată sâmbătă, la Digi 24, despre relația cu Sorin Grindeanu, care a criticat-o înainte de numire, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că nu a răspuns atacurilor deoarece nu face politică și nu urmărește câștig electoral.

”Eu n-am avut o relaţie cu domnul Grindeanu şi nici cu PSD înainte. Domnul Grindeanu a făcut nişte declaraţii. Asta nu face să avem o relaţii. Eu nu am răspuns acestor lucruri pentru că nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat şi nu am de ce să răspund unor declaraţii politice care au doar scopul de a-şi creşte probabil popularitatea. ” a declarat vicepremierul

Ea a adăugat că nu a avut niciodată o relație cu Grindeanu sau cu PSD, că nu l-a întâlnit decât ocazional și nu au avut discuții, subliniind că declarațiile acestuia nu creează o legătură între ei.

Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase
Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase

Colaborare bună în Guvern, fără tensiuni interne

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că colaborează foarte bine cu toți colegii din Guvern, inclusiv cu oameni din PSD, și a subliniat că legea guvernanței corporative a fost elaborată împreună cu membri ai acestui partid.

Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ea a adăugat că nu simte niciun război sau tensiune în interiorul Guvernului și că, deși situația din coaliție poate fi diferită, la nivel guvernamental nu pleacă acasă cu impresia că Guvernul nu va funcționa a doua zi.

Grindeanu a cerut în octombrie retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat, pe 28 octombrie, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, pentru a proteja relația cu Statele Unite și a evita un „dezastru ireparabil diplomatic”.

Anterior, în februarie 2025, după disputa din Biroul Oval între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele american J.D. Vance, Gheorghiu afirmase că oficialii americani sunt „doi golani”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:05 - Sistemul de achiziționare a rovinietei. Informații pentru șoferi de la CNAIR
18:57 - Ceaușescu și „decretele de grațiere și amnistie”. Evenimentul Istoric vă ajută să înțelegeți cum funcționa „iertarea ...
18:50 - Ce câștigă România din acordul UE–Mercosur. Calculele lui Nicușor Dan
18:40 - Metode ingenioase de încălzire, în urmă cu sute de ani. Cum rezistau strămoșii noștri în iernile geroase
18:32 - ⁠Adi Minune, ironizat de fani: Zici că esti mascotă
18:25 - Nicuşor Dan, după huiduielile de la Iaşi: Dacă nu ne bucurăm, măcar să respectăm

HAI România!

A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda

Proiecte speciale