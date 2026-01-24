Ce relație are acum Oana Gheorghiu cu Grindeanu. Președintele PSD a cerut în octombrie retragerea nominalizării vicepremierului

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că nu are nicio relație cu PSD sau cu Sorin Grindeanu, subliniind că nu face politică și nu urmărește câștig electoral, dar că colaborează bine cu toți colegii și nu simte niciun conflict în Guvern.

Întrebată sâmbătă, la Digi 24, despre relația cu Sorin Grindeanu, care a criticat-o înainte de numire, vicepremierul Oana Gheorghiu a precizat că nu a răspuns atacurilor deoarece nu face politică și nu urmărește câștig electoral.

”Eu n-am avut o relaţie cu domnul Grindeanu şi nici cu PSD înainte. Domnul Grindeanu a făcut nişte declaraţii. Asta nu face să avem o relaţii. Eu nu am răspuns acestor lucruri pentru că nu fac politică, nu mă interesează, n-am miză, nu caut electorat şi nu am de ce să răspund unor declaraţii politice care au doar scopul de a-şi creşte probabil popularitatea. ” a declarat vicepremierul

Ea a adăugat că nu a avut niciodată o relație cu Grindeanu sau cu PSD, că nu l-a întâlnit decât ocazional și nu au avut discuții, subliniind că declarațiile acestuia nu creează o legătură între ei.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că colaborează foarte bine cu toți colegii din Guvern, inclusiv cu oameni din PSD, și a subliniat că legea guvernanței corporative a fost elaborată împreună cu membri ai acestui partid.

Ea a adăugat că nu simte niciun război sau tensiune în interiorul Guvernului și că, deși situația din coaliție poate fi diferită, la nivel guvernamental nu pleacă acasă cu impresia că Guvernul nu va funcționa a doua zi.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a solicitat, pe 28 octombrie, retragerea nominalizării Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier, pentru a proteja relația cu Statele Unite și a evita un „dezastru ireparabil diplomatic”.

Anterior, în februarie 2025, după disputa din Biroul Oval între președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump și vicepreședintele american J.D. Vance, Gheorghiu afirmase că oficialii americani sunt „doi golani”.