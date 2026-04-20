PSD amenință cu moțiune de cenzură dacă Ilie Bolojan nu demisionează. Daniel Zamfir: Un om încăpățânat

PSD a anunțat că ar putea retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan și nu exclude inițierea unei moțiuni de cenzură. Daniel Zamfir, liderul senatorilor social-democrați, a spus că soluția este schimbarea prim-ministrului, nu a întregii coaliții.

Daniel Zamfir, liderul senatorilor PSD, a declarat că partidul se așteaptă la retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. Declarația a fost făcută în condițiile unor consultări interne programate luni, de la ora 17, în cadrul formațiunii.

„Ne așteptăm la retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan”, a spus Daniel Zamfir. El a mai declarat că PSD urmează să decidă dacă va continua sau nu în actuala formulă de guvernare.

În același timp, senatorul nu a exclus un demers parlamentar major, în cazul în care premierul nu își va da demisia. „Dacă domnul prim-ministru nu va înțelege că trebuie să plece atunci când nu mai are sprijin politic, da, PSD poate iniția o moțiune de cenzură”, a spus acesta.

Zamfir a explicat că poziția partidului a fost exprimată în mod repetat după întâlnirile interne. El a invocat declarațiile făcute de Sorin Grindeanu, care a transmis că social-democrații nu mai doresc continuarea guvernării cu actualul premier.

„Așa cum au fost discuțiile în partid și au fost și publice până la urmă, că după fiecare întâlnire regională, președintele Sorin Grindeanu a spus public: nu dorim continuarea cu Ilie Bolojan. Deci practic, ne așteptăm la retragerea sprijinului politic lui Ilie Bolojan”, a spus Daniel Zamfir.

Potrivit acestuia, în cazul unei rupturi politice, ar urma consultări la Palatul Cotroceni, unde președintele României ar putea media discuțiile între partidele proeuropene pentru formarea unei noi formule de guvernare.

Senatorul PSD a spus că menținerea unui guvern fără sprijin parlamentar stabil ar duce la agravarea crizei politice. El a declarat că partidul nu va susține un executiv minoritar.

„Sigur, poți să nu vrei să pleci acasă și anume să rămâi cu un Guvern minoritar. Asta înseamnă cu adevărat adâncirea unei crize, pentru că un Guvern minoritar poate să reziste atunci când cineva din Parlament, un partid în Parlament, te susține. Or noi categoric, am anunțat și vă asigur că așa va fi, nu vom susține un Guvern minoritar (…). Și ca să anticipez o întrebare a dumneavoastră., vă asigur că PSD nu va face nici Guvern cu AUR”, a spus Zamfir.

În declarațiile sale, liderul senatorilor PSD a folosit o comparație pentru a descrie poziția partidului. El a spus că schimbarea trebuie să vizeze conducerea executivului, nu întreaga structură guvernamentală.

„De ce excludeți varianta ca această coaliție să continue, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru? Nu avem noi o problemă personală cu Ilie Bolojan. Opt din zece români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită (…). În aceste condiții, trebuie să schimbăm ceva, trebuie să schimbăm direcția, trebuie să schimbăm pilotul. Asta nu înseamnă că dăm jos tot echipajul din avion și toți pasagerii. Am schimbat pilotul, care și-a impus niște reguli, este un om extrem de încăpățânat, care dorește să se facă doar cum vrea domnia sa”, a declarat Zamfir.

El a continuat critica la adresa premierului, descriind direcția actuală a guvernării: „Păi, în mod sigur, acum se prăbușește, pentru că domnul Ilie Bolojan pare așa ca un pilot care conduce un avion în vrie, trage de manetă în stânga, trage în dreapta, direcția e una greșită”.

Întrebat despre rolul PSD în actuala coaliție, Daniel Zamfir a spus că partidul a semnalat constant problemele.

„Am înțeles. PSD-ul, copilotul, a anunțat de foarte multe ori că nu e bună direcția și am fost și subiectul diverselor ironii și din presă și în spațiul online, că PSD azi iese de la guvernare, nu iese. Uitați-vă acum ce se întâmplă cu deciziile pe care le ia Ilie Bolojan. Cu cine s-a consultat domnia sa când a stabilit o listă a societăților comerciale care să fie scoase la vânzare?”, a spus el.

În final, senatorul PSD a explicat că o eventuală moțiune de cenzură ar fi motivată de direcția actuală a țării. „Dacă domnul prim-ministru nu va înțelege că trebuie să plece atunci când nu mai are sprijin politic, da, PSD poate iniția o moțiune de cenzură, ne mai făcând parte din această coaliție și din Guvern (…). Este un act de responsabilitate ca atunci când țara merge într-o direcție greșită și o simt toți cetățenii, o simt companiile, ne spun instituțiile financiare, abia atunci dai dovadă de responsabilitate, când înțelegi că ești pe un drum greșit și trebuie să-ți revii”, a spus Zamfir.

Referitor la criticile privind politica bugetară din perioada guvernării anterioare conduse de Marcel Ciolacu, Zamfir a respins acuzațiile. „Bani în stânga și în dreapta însemnau proiecte de autostrăzi, însemnau construcții de spitale, de străzi, pentru că România nu e doar Bucureștiul și marile centre urbane. Bucureștiul înseamnă și zona rurală, care are nevoie de dezvoltare. Or faptul că ai băgat bani ca să dezvolți România și chiar împrumutat fiind, nu e un lucru rău”, a spus el.