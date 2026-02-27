Politica

Începe Congresul USR 2026. Limitarea mandatelor aleșilor din partid, pe lista subiectelor fierbinți

Începe Congresul USR 2026. Limitarea mandatelor aleșilor din partid, pe lista subiectelor fierbințiDominic Fritz. Sursă foto: Facebook
Reprezentanții Uniunii Salvați România (USR) se vor reuni începând din 27 februarie în Congresul anual, care se va întinde până pe 1 martie. În timpul reuniunii, aproape 500 de delegați vor dezbate și vota peste 50 de propuneri de modificare a statutului partidului, documentul care stabilește regulile interne de funcționare, inclusiv modul de alegere a candidaților, intrarea sau ieșirea de la guvernare și sancționarea membrilor, conform anunțului făcut de formațiunea politică.

Discuții cruciale pentru USR

Printre cele mai importante propuneri avansate se numără introducerea unui termen de șase luni pentru ca noii membri să dobândească drept de vot.

În prezent, orice membru poate vota imediat după înscriere. De asemenea, conducerea USR de la nivel local și județean ar putea fi demisă de Biroul Național în funcție de criterii de „performanță”, iar dizolvarea conducerilor locale va fi posibilă dacă acestea nu organizează ședințe timp de șase luni.

Limitarea mandatelor, subiect fierbinte

O altă modificare vizează limitarea mandatelor aleșilor USR la maximum două funcții pentru primari, consilieri locali, președinți de consilii județene, parlamentari și eurodeputați.

Propunerea a fost inițiată de deputații Cristina Prună și Claudiu Năsui, care susțin că actuala structură favorizează centralizarea puterii într-un grup restrâns. Deși nu a primit avizul Comitetului Politic, propunerea va fi supusă votului și se anticipează dezbateri aprinse.

Printre alte propuneri aflate pe agenda congresului se numără reducerea numărului de membri din Comitetul Politic, atribuirea Biroului Național a dreptului de a decide asupra alianțelor și membrilor Guvernului propuși de USR, precum și posibilitatea filialelor locale de a cooptă „persoane notabile din comunitate” în conducerea lor, cu condiția ca acestea să nu depășească 15% din locuri și să primească aprobarea conducerii ierarhice.

Reguli mai aspre pentru reprezentanții birourilor de conducere

Propunerile avizate includ și reguli stricte pentru membrii birourilor de conducere: trei absențe nemotivate consecutive în termen de trei luni duc la pierderea funcției. În plus, orice condamnare definitivă în instanță duce la excluderea din partid și interdicția de a candida pentru funcții interne sau publice, iar condamnările în primă instanță determină suspendarea temporară.

Congresul USR de anul acesta se anunță unul decisiv pentru modul în care partidul își va organiza conducerea și va gestiona candidatura membrilor, iar propunerile privind limitarea mandatelor și restructurarea conducerilor locale ar putea genera tensiuni

