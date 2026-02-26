Radu Miruță, replică pentru Sorin Grindeanu pe tema numirii Avocatului Poporului

Radu Miruță, ministrul Apărării, i-a răspuns lui Sorin Grindeanu, liderul PSD, în chestiunea legată de numirea pe care a făcut-o USR pentru Avocatul Poporului. Miruță a spus la B1 TV că nu există o problemă cu Roxana Rizoiu, arătată cu degetul de social-democrați pentru că are pensie specială.

„Noi spunem foarte clar. Suntem împotriva ideii de pensionare specială, dar asta nu înseamnă că toţi oamenii care sunt pensionari speciali trebuie omorâţi. Să schimbăm legea”, a spus ministrul Apărării conform sursei citate. „PSD acuză USR pentru două, trei persoane - care nu au problemele lor - cu scopul de a-şi proteja oamenii lor”, a mai afirmat Miruță.

De asemenea, el i-a acuzat pe cei de la PSD că au interesul ca Avocatul Poporului să nu conteste la CCR anumite legi cu dedicație.

„Dacă multă lume ar fi în ţara asta cum este ceea ce noi propunem la Avocatul Poporului, ar fi mult mai bună ţara asta, într-o poziţie mult mai bună. Şi de când credeţi dumneavoastră că PSD este grijuliu despre brandul USR? De când duce PSD grija ca USR să nu fie afectat de diverse numiri? Nu duce niciodată grija asta. Duce grija faptului că oamenii buni încep să fie verificaţi prin comparaţie cu numirile altora. Duce grija faptului că Avocatul Poporului poate contesta la Curtea Constituţională nişte legi care sunt date cu dedicaţie”, a mai afirmat Miruţă.

Care a fost întrebat dacă Roxana Rizoiu ar fi contestat la CCR reformele adoptate de Guvernul lui Ilie Bolojan. „Astăzi, ce e constituţional şi ce e nu e constituţional, mai degrabă, este politic decât juridic. Astfel de oameni sunt cei care înlocuiesc cioburile sparte şi ţinute cu dinţii acolo prin diverse funcţii. De asta le e frică. Nu putem juca cu mănuşile albe. Nu putem să scoatem mizeria nemurdărindu-ne pe mâini”, a răspuns ministrul.