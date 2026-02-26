Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele

Fostul președinte Traian Băsescu a discutat, joi, despre rolul pe care l-ar putea avea președintele în actuala criză din coaliție. „Singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a spus acesta, la un post TV.

Întrebat ce poate face Nicușor Dan în contextul actualei crize din coaliție, fostul șef de stat a declarat că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.

„Cred că Nicușor este situația în care din când în când discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz, și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru, pentru că eu nu cred în ruperea coaliției. Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul. În introducerea diverselor măsuri pe care le preconizează Guvernul. Deci, singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a explicat acesta, la Digi 24.

Întrebat ce ar face dacă ar fi acum președinte, fostul șef al statului a spus că s-ar limita la o analiză, „un comentariu la ceea ce se întâmplă”. El a adăugat: „Nu vreau să creez impresia că mă simt încă președinte. Sunt pensionar”.

PNL a reacționat joi, printr-un comunicat de presă, la anunțul făcut de Sorin Grindeanu privind organizarea unei consultări interne în PSD pe tema continuării guvernării cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

Liberalii au afirmat că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui” și îi solicită „președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”.

PNL a avertizat că, dacă PSD dorește modificarea Acordului, liberalii își rezervă dreptul de a acționa în consecință, plecând de la principiul „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.

PSD a reacționat după poziția exprimată de PNL cu privire la consultarea internă anunțată de Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de Bolojan.

„PSD nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern. Însă cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD”, a transmis partidul.