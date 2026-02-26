Politica

Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele

Comentează știrea
Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președinteleNicușor Dan. Sursa foto: Captură video Youtube
Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu a discutat, joi, despre rolul pe care l-ar putea avea președintele în actuala criză din coaliție. „Singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a spus acesta, la un post TV.

Băsescu: „Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD”

Întrebat ce poate face Nicușor Dan în contextul actualei crize din coaliție, fostul șef de stat a declarat că „singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”.

„Cred că Nicușor este situația în care din când în când discută când cu Grindeanu, când cu Bolojan, când cu Fritz, și încearcă să mențină coaliția în condiții de lucru, pentru că eu nu cred în ruperea coaliției. Ceea ce se vede sunt blocajele pe care le creează în general PSD-ul. În introducerea diverselor măsuri pe care le preconizează Guvernul. Deci, singurul lucru pe care îl poate face Nicușor este ceea ce face”, a explicat acesta, la Digi 24.

Întrebat ce ar face dacă ar fi acum președinte, fostul șef al statului a spus că s-ar limita la o analiză, „un comentariu la ceea ce se întâmplă”. El a adăugat: „Nu vreau să creez impresia că mă simt încă președinte. Sunt pensionar”.

Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
Vladimir Plahotniuc, jefuit la greu de un bucureştean. Declaraţiile făcute de un martor secret
Vladimir Plahotniuc, jefuit la greu de un bucureştean. Declaraţiile făcute de un martor secret
Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Captură video Youtube

PNL, despre Grindeanu: Să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție

PNL a reacționat joi, printr-un comunicat de presă, la anunțul făcut de Sorin Grindeanu privind organizarea unei consultări interne în PSD pe tema continuării guvernării cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

Liberalii au afirmat că „premierul Ilie Bolojan are susținerea PNL și schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliției semnat anul trecut, în litera și în spiritul lui” și îi solicită „președintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziție”.

PNL a avertizat că, dacă PSD dorește modificarea Acordului, liberalii își rezervă dreptul de a acționa în consecință, plecând de la principiul „un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat”.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursa foto: Captură video Facebook

Reacția PSD

PSD a reacționat după poziția exprimată de PNL cu privire la consultarea internă anunțată de Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de Bolojan.

„PSD nu a cerut celor din PNL să vină cu o altă propunere în locul premierului Bolojan și nici nu a solicitat conducerii USR să își retragă miniștrii din guvern. Însă cele două partide trebuie să își amintească faptul că actualul guvern a fost învestit cu votul parlamentarilor PSD”, a transmis partidul.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:14 - Mister, crime și suspans. Serialul polițist care a făcut furori intră pe Netflix
22:08 - Tensiuni comerciale între Chișinău și Kiev. Vinurile moldovenești, vizate de restricții după suspendarea importului d...
22:01 - Cristian Andrei, primele declarații după ce a fost acuzat că a hărțuit mai multe femei: E greșit față de mine
21:53 - Legea pensiilor magistraților merge la promulgare. Decizia CCR a fost publicată în Monitorul Oficial
21:46 - Ce face de fapt Alex Bodi când merge în țările calde. Acum este în Vietnam și muncește de zor
21:37 - Lecțiile lui Traian Băsescu pentru Nicușor Dan, în situații de criză. Ce ar trebui să facă președintele

HAI România!

Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecate la Contrapunct EVZ
Îi dăm 400 de milioane lui Micula, dar nu dăm 10-25 pentru un avion. Deplasările externe ale lui Nicușor Dan, disecat...
Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel
Dezvăluiri la Contrapunct EVZ. Înrobirea României și tranzacția fraților Micula, parafată pe un șervețel
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică

Proiecte speciale