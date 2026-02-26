PNL reacționează dur după declarațiile lui Sorin Grindeanu și îi cere să decidă dacă PSD rămâne la guvernare sau trece în opoziție

PNL a transmis joi o reacție oficială după declarațiile făcute de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul PSD a anunțat extinderea consultării interne din partid privind rămânerea la guvernare și posibile modificări ale formulei coaliției.

Liberalii îi cer lui Sorin Grindeanu să decidă dacă formațiunea sa se află la guvernare sau în opoziție și transmit că nu vor accepta schimbarea premierului Ilie Bolojan.

Tensiunile vin într-un moment în care coaliția de guvernare se află în plin proces de elaborare a bugetului, dar și în momentul unor dispute publice privind menținerea USR în Executiv și susținerea actualului prim-ministru.

În comunicatul oficial transmis joi, PNL precizează că a luat act de afirmațiile făcute de Sorin Grindeanu și consideră că acestea creează instabilitate politică.

„PNL a luat act de declaraţiile lui Sorin Grindeanu făcute în cadrul interviului de la G4media, declaraţii care contribuie la crearea senzaţiei de instabilitate şi afectează credibilitatea României. Suntem în momentul în care ne dorim să realizăm un buget onest, fără privilegii şi care să ofere şansa unei relansări economice. Trebuie să menţinem disciplina fiscală şi să nu anulăm sacrificiul făcut de români pentru obţinerea reducerii deficitului bugetar. Este un moment extrem de important pentru români şi pentru ţară, pentru că doar un buget realizat într-un mod corect poate garanta relansarea de care avem nevoie”, transmite PNL.

Liberalii subliniază că stabilitatea și redresarea economică depind de respectarea angajamentelor asumate în cadrul coaliției.

„Stabilitatea României şi redresarea ţării depind de implementarea onestă a reformelor, de urmărirea cu bună credinţă a obiectivelor asumate în protocolul Coaliţiei şi de o cooperare loială a tuturor actorilor politici implicaţi”, arată formațiunea.

PNL avertizează că nu acceptă „acţiuni duplicitare” sau modificări ale înțelegerilor politice în timpul mandatului.

„Nu ne permitem acţiuni duplicitare, sabotaje în cadrul Coaliţiei sau schimbări ale înţelegerilor politice la jumătatea drumului. Din aceste motive, PNL îi cere preşedintelui Grindeanu să se hotărască dacă se află la guvernare sau în opoziţie. PSD trebuie să decidă urgent dacă vrea să contribuie la relansarea României sau îşi doreşte să blocheze acţiunile de reformă”, transmite PNL.

Liberalii afirmă explicit că susținerea pentru premierul Ilie Bolojan este totală și că schimbarea acestuia nu poate face obiectul negocierilor politice.

„PNL doreşte ca această Coaliţie să aibă o bună guvernare, să îşi îndeplinească obiectivele asumate, atât asumate prin Acordul politic, cât şi prin programul pe baza căruia a fost învestit. PNL nu va ceda niciunui şantaj politic. Premierul Ilie Bolojan are susţinerea PNL şi schimbarea acestuia este nenegociabilă. Ne dorim să ducem la termen Acordul Coaliţiei semnat anul trecut, în litera şi în spiritul lui”, subliniază comunicatul.

Formațiunea precizează că, în cazul în care PSD dorește modificarea acordului politic, PNL își rezervă dreptul de a reacționa.

„În cazul în care PSD doreşte schimbarea acestui Acord, trebuie să se gândească că PNL îşi rezervă dreptul să acţioneze în consecinţă, plecând de la principiu ‘un acord nerespectat înseamnă o pierdere de încredere între parteneri şi dispariţia oricărei garanţii că un nou acord va fi respectat’”, transmite PNL.

Declarațiile lui Sorin Grindeanu, care au generat reacția liberalilor, au fost făcute miercuri seară. Liderul PSD a afirmat că va extinde consultarea internă declanșată încă din luna decembrie privind rămânerea la guvernare.

Potrivit acestuia, consultarea va include întrebări suplimentare legate de menținerea USR în coaliție și de persoana premierului Ilie Bolojan.

„Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a declarat Sorin Grindeanu, adăugând că actuala coaliție „scârţâie rău”.

Liderul PSD a precizat că analiza internă vizează atât structura coaliției, cât și modul în care funcționează actuala formulă guvernamentală.

Schimbul de declarații are loc într-o perioadă considerată esențială pentru elaborarea bugetului și pentru continuarea reformelor asumate prin acordul de guvernare.

PNL a anunțat că va continua să lucreze la propunerea de buget și așteaptă ca PSD să își clarifice poziția înainte de următoarea rundă de discuții.

„PNL va lucra la propunerea pentru realizarea bugetului şi aşteaptă de la PSD ca, până la următorul moment al discutării acestuia, să îşi clarifice de urgenţă poziţia”, se arată în comunicat.