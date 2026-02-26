Sorin Grindeanu detonează „Afacerea Șervețelul”! Ludovic Orban, acuzat că a plătit 400 de milioane de euro fraților Micula, printr-o negociere din biroul de premier

Când vine vorba de bani publici și decizii luate în spatele ușilor închise, realitatea bate întotdeauna filmul. Într-o mișcare politică de forță, menită să mute explice gaura uriașă din buget, Sorin Grindeanu a aruncat o adevărată bombă pe scena politică în interviul acordat G4 Media.

Ținta? Fostul premier liberal Ludovic Orban. Acuzația? O plată uriașă, decisă pe colțul mesei, negociată direct, pe un șervețel.

Aflat în zona întrebărilor legate de moștenirea guvernării Ciolacu, jurnaliștii invocând un deficit de 9,3% din PIB, cel mai mare din Uniunea Europeană, președintele PSD a contraatacat dur. În viziunea lui Grindeanu, tăierile și austeritatea Guvernului Bolojan nu ar trebui justificate prin cheltuielile social-democraților, ci prin „tunurile” date în trecut de liberali.

Într-un interviu acordat publicației G4Media.ro, liderul PSD a descris o scenă demnă de republicile bananiere, avându-l în centru pe fostul prim-ministru Ludovic Orban.

Scena era cea clasică. Biroul prim-ministrului, unde funcționarii de la Ministerul Finanțelor ar fi fost chemați la ordin. Oamenii de afaceri bihoreni, celebrii frați Micula, s-ar fi aflat chiar acolo, de față. Discutau cu Ludovic Orban acordarea unor despăgubiri uriașe.

Finalul întâlnirii: obligarea funcționarilor de la Finanțe să efectueze o plată de peste 400 de milioane de euro. Dar totul s-ar fi decis informal, „pe colțul mesei de prim-ministru, pe un șervețel”.

Sorin Grindeanu: Bun. M-ați întrebat de unde-s bani? Aș mai da o sursă, dincolo de de faptul că statul și de ceea ce dumneavoastră bănuiați că spun și n-am cum să nu spun, trebuie să se ocupe și de aceste categorii. Vă spun vreo 2 miliarde care stau fiindcă un fost prim-ministru liberal, pe colțul mesei de prim-ministru, în biroul său, pe un șervețel, a considerat necesar că trebuie să cheme funcționari din Ministerul Finanțelor, cu oamenii de afaceri de față, să-i oblige într-un fel să plătească 400 și ceva de milioane de euro către acei oameni de afaceri. Oameni de afaceri din Bihor. La care Comisia Europeană vine și ne spune că îi consideră plată nelegală și că trebuie să-i recuperăm. Și unde vorbim de peste 2 miliarde, repet, un prim-ministru în funcție.

G4 Media: Vorbiți de Ludovic Orban și de frații Micula, da?

Sorin Grindeanu: Vorbesc de un fost prim-ministru liberal, Ludovic Orban, liberal, care a chemat funcționari în biroul de prim-ministru, din Ministerul Finanțelor. Să-i pună să plătească. Nu știu dacă pune este verbul potrivit. Să aibă o discuție cu oamenii de afaceri respectivi de față.

G4 Media: Ce legătura are cu ce discutăm noi acum?

Sorin Grindeanu: Sunt 2 miliarde, are o legătură. Sunt 2 miliarde pe care statul român trebuie să le recupereze de la acești oameni. Și nu spune Grindeanu, spune Comisia Europeană. Am dat un exemplu. Sunt 38 de miliarde în acest moment, arierate pe care statul român trebuie să le recupereze din economie.

Nu este o coincidență că Sorin Grindeanu a scos acest as din mânecă exact acum. Contextul este unul de presiune maximă.

PSD propune un pachet de relansare economică de 3,5 miliarde de lei, dar jurnaliștii au ridicat o problemă: de unde luăm acești bani, în condițiile în care premierul Ilie Bolojan taie cheltuieli pentru a acoperi deficitul de 9,3% moștenit de la Marcel Ciolacu?

Răspunsul lui Grindeanu este un exemplu de gestiune cel puțin suspectă a banului public. Banii nu lipsesc, ci sunt aruncați aiurea.

Dincolo de declarațiile politice, litigiul cu frații Micula este o piatră de moară pentru statul român, o saga juridică și financiară extrem de complexă. Curtea Internațională de Arbitraj (ICSID) a decis inițial că România trebuie să le plătească fraților Micula aproximativ 178 de milioane de euro (791 milioane de lei) drept prejudicii pentru oprirea unui ajutor de stat între anii 2005 și 2009.

În 2014, Comisia Europeană a intrat pe fir, stipulând clar că aceste despăgubiri reprezintă un „ajutor de stat incompatibil cu piața internă” și a somat România să recupereze banii deja plătiți. În 2019, Tribunalul UE a anulat decizia Comisiei Europene, aruncând statul român înapoi în situația ingrată de a fi obligat să le plătească daunele afaceriștilor, scrie Digi 24.

Așadar, Grindeanu lovește direct la temelia discursului liberal despre responsabilitate fiscală, arătând cu degetul spre o plată uriașă și extrem de controversată, făcută sub mandatul lui Ludovic Orban.