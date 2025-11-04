Culisele mutărilor făcute de frații Micula. Ce legături ar fi avut cu Ilie Bolojan

După scandalul legat de companiile fraților Micula, în spațiul public au apărut mai multe detalii legate de conexiunile pe care cei doi le-ar fi avut cu Ilie Bolojan. Potrivit unei anchete realizate de România TV, imaginea sa de bun gospodar ar fi fost amplificată prin relații și influențe externe. Mai mult, ascensiunea sa pe plan politic ar fi fost susținută și de frații Micula, influenți oameni de afaceri bihoreni.

Ilie Bolojan a urcat rapid în ierarhia PNL, folosindu-se de relații și oportunități strategice, adaugă sursa. Cariera sa ar fi fost strâns legată de frații Micula, influenți oameni de afaceri din Bihor, apropiați ai Partidului Național Liberal la începutul anilor 2000. Legătura s-ar fi făcut prin verișorul acestora, care l-ar fi introdus în cercurile potrivite.

Timp de aproape un deceniu, organizația PNL Bihor a fost dominată de senatorul Cornel Popa, văr al fraților Micula. Popa, la fel ca Bolojan la început de carieră, venea din mediul rural și avea experiență modestă în politică, conform sursei.

În 2004, la recomandarea lui Popa, Bolojan primește numirea surprinzătoare la conducerea Secretariatului General al Guvernului Tăriceanu. Frații Micula aveau relații bune atât cu fostul premier PSD Adrian Năstase, cât și cu premierul liberal Călin Popescu Tăriceanu, facilitând astfel promovarea lui Bolojan.

Astfel, Bolojan, un necunoscut din Bihor, ajunge în 2007 Secretar General al Guvernului. În campania pentru alegerile locale din 2008, adversarii îl prezentau drept „omul fraților Micula”, iar presa locală îl poreclise „Bolo-Sifonolo”.

Deși și-a construit o imagine de bun administrator, Bolojan nu a fost ferit de scandaluri sau investigații. Relațiile sale speciale cu fostul șef al SRI, Florian Coldea, și conexiunile indirecte prin Ludovic Orban au fost intens speculate. În perioada în care era prefect, Bolojan ar fi fost văzut frecvent la sediul afacerilor fraților Micula.

Frații Micula au acumulat vaste active: terenuri, vile, hoteluri și hale industriale. În 2000, Consiliul Județean Bihor s-a asociat cu firmele lor pentru înființarea Transilvania Tour Băile Felix. Inițial, județul deținea majoritatea acțiunilor, însă în 2007 acestea au trecut aproape integral în proprietatea Micula. În perioada în care Bolojan era primar al Municipiului Oradea, două dintre hotelurile fraților ar fi primit fonduri publice pentru renovare, mai arată sursa.

După ce Ludovic Orban a preluat conducerea PNL, Ilie Bolojan a devenit mâna sa dreaptă, fiind ales prim-vicepreședinte al partidului. În această perioadă, guvernul Orban a virat către frații Micula suma de 400 de milioane de euro. În prezent, firmele fraților Ioan și Viorel Micula sunt anchetate, autoritățile efectuând percheziții pentru a verifica modul în care statul român a achitat suma respectivă.