Sondaj CURS: Evoluția principalelor partide – AUR, PSD și PNL în top

Sondaj CURS: Evoluția principalelor partide – AUR, PSD și PNL în topCURS / sursa foto: CURS.ro
Un sondaj naţional realizat de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) în perioada 14‑26 octombrie 2025 relevă că dacă duminica viitoare s‑ar organiza alegeri parlamentare, formaţiunea Alianţa pentru Unitatea Românilor (AUR) ar obţine 35% din intenţiile de vot, situându‑se astfel pe prima poziţie.

Situaţia generală a intenţiilor de vot

Conform sondajului, pe locul al doilea ar fi Partidul Social Democrat (PSD), cu 24% din intenţiile de vot, urmat de Partidul Naţional Liberal (PNL) – 15%, apoi Uniunea Salvaţi România (USR) – 10%, şi Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 7%.

De asemenea, sondajul plasează Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) şi SOS România fiecare la câte 4%, iar alte formaţiuni însumate la circa 1%. curs.ro

Metodologie şi marjă de eroare

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion de 1.036 de respondenţi adulţi, prin interviuri faţă în faţă la domiciliu, metodologie probabilistă, multistadială şi stratificată.

Marja maximă de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%. curs.ro+1

Atitudinea faţă de suspendarea preşedintelui

Sondajul mai arată că 49% dintre respondenţi ar susţine, într‑o anumită măsură, suspendarea preşedintelui Nicușor Dan, în timp ce 41% se opun şi 10% nu au o opinie.

„Mai exact, 22% declară că susţin puternic suspendarea, 27% o susţin într‑o oarecare măsură, 22% se opun într‑o oarecare măsură, iar 19% se opun puternic.”

Totodată, analiza corelată între intenţia de vot şi poziţia faţă de suspendare relevă: 75,2% dintre votanţii AUR şi 72,2% dintre votanţii POT susţin o eventuală suspendare, pe când 40,6% dintre votanţii PSD şi 25,4% dintre votanţii PNL ar sprijini o astfel de măsură.

Percepţia publică asupra dosarului Călin Georgescu

La întrebarea privind trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu pentru atentat asupra ordinii constituţionale, 22% dintre respondenţi consideră că există dovezi suficiente, 37% cred că dovezile sunt insuficiente, iar alţi 37% spun că nu deţin suficiente informaţii pentru a se pronunţa.

Datele sondajului CURS pentru octombrie 2025 indică că AUR se situează în momentul analizat pe prima poziţie a intenţiilor de vot la nivel naţional, urmat de PSD, PNL, USR şi POT.

În paralel, subiectul suspendării preşedintelui aduce în prim‑plan diferenţe de poziţionare între electoratul partidelor, iar cazul Călin Georgescu arată că o parte semnificativă a populaţiei nu are o opinie clară.

Această imagine reflectă o scenă politică în care competiţia între partide rămâne activă, iar temele instituţionale precum suspendarea preşedintelui capătă importanţă sporită în percepţia publică.

