AUR cere Parlamentului demiterea lui Nicușor Dan, invocând un „comportament atipic” și cerând expertiză INML

Partidul AUR, condus de George Simion, a trimis o solicitare oficială președintelui Senatului, Mircea Abrudean, prin care cere demiterea lui Nicușor Dan, invocând posibile probleme psihice ale acestuia.

Demersul este motivat de presupusul comportament atipic al președintelui în mai multe apariții publice și atrage atenția asupra necesității unor analize medicale pentru a stabili dacă Dan poate exercita mandatul în condiții optime.

În adresa oficială transmisă președintelui Senatului, AUR face referire la articolele 146 lit. h) din Constituția României și 44–45 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.

George Simion a explicat în document că

„Având în vedere că, în cursul săptămânii trecute, Președintele României a manifestat, în mai multe ocazii publice, un comportament atipic, consider că Parlamentul are datoria constituțională de a clarifica această situație pentru asigurarea continuității funcțiilor statului și a încrederii publice.”

Solicitarea subliniază că există o îngrijorare semnificativă în rândul opiniei publice cu privire la capacitatea președintelui de a-și exercita atribuțiile și cere sesizarea Curții Constituționale pentru evaluarea situației și eventualul interimat în funcție.

Partidul menționează că demersul se realizează strict în limitele legale, cu respectarea confidențialității datelor medicale.

Conform adresei, AUR solicită președintelui Senatului să ceară Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății și Institutului Național de Medicină Legală transmiterea tuturor informațiilor relevante privind starea de sănătate a lui Nicușor Dan, pentru a fi anexate sesizării CCR.

„Este necesar ca toate documentele medicale să fie tratate în regim de confidențialitate și stocate conform normelor GDPR, cu acces strict pe bază de necesitate”, se arată în document.

De asemenea, solicitarea prevede ca Biroul permanent al Senatului să fie informat și să publice comunicările CCR în limita regimului de confidențialitate, iar în cazul în care se constată imposibilitatea definitivă a președintelui de a-și exercita atribuțiile, să fie inclusă și solicitarea de constatare a vacanței funcției.

Până în prezent, administrația prezidențială nu a transmis o reacție oficială la aceste cereri, iar pozițiile altor partide din Parlament sunt așteptate în următoarele zile.

Solicitarea AUR deschide o dezbatere amplă asupra stării de sănătate a liderilor politici și a mecanismelor constituționale pentru asigurarea continuității funcțiilor publice.

O eventuală decizie de demitere ar putea avea efecte semnificative asupra stabilității politice locale și asupra percepției publice privind capacitatea instituțiilor de a gestiona situații excepționale.

Analiștii politici avertizează că, indiferent de decizia CCR, procedura lansată de AUR ar putea fi folosită ca precedent pentru verificări suplimentare privind aptitudinea fizică și mentală a liderilor, în condițiile în care Constituția prevede interimatul temporar doar în cazuri medicale obiective.

„Este esențial ca procesul să fie transparent și să respecte rigorile legale, pentru a nu afecta încrederea publică în instituții”, a declarat un expert în drept constituțional.

Pe plan regional, demersul AUR este urmărit cu interes de partenerii politici și organizațiile de monitorizare a democrației, deoarece implică o procedură rar aplicată de sesizare a Curții Constituționale pe motive medicale ale unui președinte în funcție.