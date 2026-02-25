PSD va vota în interiorul partidului, dacă va continua la guvernare cu Ilie Bolojan și USR

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a anunțat, azi, că va exista un vot legat de continuarea social-democraților în coaliția de guvernare. În formula cu Ilie Bolojan șef al Executivului și în alianța cu cei de la USR, conform g4media.

Liderul partidului anunțase încă de anul trecut că va exista o consultare internă legată de ieșirea de la guvernare. „Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Votul va lua în calcul ruperea de alianța de guvernare sau va merge pe varianta continuării. Pentru că nu poți rămâne la guvernare doar fiindcă atunci când ai decis acea coaliție și ai semnat acel parteneriat credeai că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni.

Prefer să spun direct românilor că ce am sperat noi în iunie 2025 ne-am înșelat și acest protocol nu mai poate merge înainte decât să funcționez într-un parteneriat care scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie discutate transparent. Și am spus că odată cu bugetul vom face discuții de informare a colegilor de partid, ca lumea să ia o decizie în cunoștință de cauză”, a mai spus președintele social-democraților.

Politicianul a explicat și de ce va exista acest vot în interiorul partidului. „Și-a făcut campanie (n.r. - USR) cu plăcuța suedeză împotriva PSD.”

„Au fost lunile de început în care a lipsit dialogul, chiar de la Pachetul 1. CASS pentru mame, pentru veterani… Trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD să fie prinse”, a mai spus președintele PSD.